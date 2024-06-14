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Olta balıkçılarının yine yüzü gülüyor

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Olta balıkçılarının yine yüzü gülüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son yıllarda giderek artmaya başlayan oltayla balık avlama tutkusunun oldukça yayıldığı bildiriliyor.
Oltayla balık avlayan vatandaşların yaz aylarıyla birlikte gerek küçük sandallarıyla denize açılarak gerekse kıyıdan avlayarak keyifli saatler yaşadıkları bize ulaşan bilgiler arasında.
Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre Sokan balığının oldukça fazla olduğu ve olta balıkçılarının yüzünü güldürdükleri gelen haberler arasında bulunurken, birçok olta balıkçısının evine 2-3 kilo balık avlayarak döndüğü bildiriliyor.
Havaların sıcak olması nedeniyle çok fazla güneşte kalmadan balık avlarını bitirmek zorunda kalan oltayla balık avcıları bereketli avlar yaptıkları için yüzlerinin güldüğü aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.
 
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