Yollarda gece denetimi artırılmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemiz trafiğinde kullandığı aracın tehlike arz ettiğini bilerek veya bilmeden geceleyin yollara çıkan birçok sürücü olduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.





Özellikle anayollarda hemen hemen her gün yolculuk yapması uygun olmayan birçok araçla karşılaştıklarını söyleyen duyarlı sürücülerimiz “Geçen akşam Lefkoşa’dan İskele’ye doğru ilerlerken karşıdan gelen aracın ön farlarından birinin yanık olduğu için tek farla ilerlediğini son anda fark ettik. Sanki motormuş gibi görülen bu araç umarız bir kazaya neden olmaz” dediler.

Bir başka vatandaşımız ise 1980’lerin araçlarından olan Renault 9 bir araçla geceleyin yolda karşılaştıklarını söyleyerek “Biz yaklaşık 100 km civarı giderken aniden bu araba önümüzde belirdi. Arka farları o kadar eskiydi ki aracın yolda olduğu belli bile değildi. İyi ki çok daha fazla süratli değildik. Yoksa büyük bir kaza geçirecektik” dediler.



