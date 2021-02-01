



Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Son 3 yıldır iklim değişikliğine bağlı olumsuz hava koşulları ve afet ülkemizi de ciddi şekilde etkiledi. Görevde olduğumuz süre boyunca, bu süreçlerde bütçede kaynak ayrılmaması nedeniyle halkımızın tüm kayıplarına destek olamadık. Devlet olarak böylesi günlerde sadece manen değil, madden de halkının yanında yer almanın, onların zararlarını karşılamanın ne derece önemli olduğunu gördük. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız ders ile bu bütçe döneminde (hükümetten çekilmeden önce de) ÖNERDİK.

Bütçe görüşmelerinde olumsuz hava koşullarından veya afetlerden etkilenen halkımızın yanında olabilmek için hükümetin bir bütçe ayırmasının acil ve gerekli olduğunu yeni hükümete de ilettik. Ama önerimiz yine REDDEDİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı bütçelerinde yer alan “hane halkına yardım” kalemlerindeki milyonların yıllarca keyfi kullanıldığını, buraya ayrılan kaynağın “acil afet fonu” (adı farketmez) gibi bir kalemde toplanmasını ve afetlerden veya olumsuz hava koşullarından etkilenen halkımızın ithiyaçlarına bir katkı olması gerektiğini tekrar tekrar vuguladık. Hükümet, o gün, bu talebimizi kabul etmiş olsaydı şimdi sayın başbakan ve bakanlar sadece gezip “geçmiş olsun” demekle kalmayacak, gerçek anlamda halkımızın yaralarına merhem olabilecekti.

(Ayşegül Baybars)











Sosyal devlet anlayışı;



Sosyal ve ekonomik krizlerde halkına sahip çıkan, bireylere asgari gelir güvencesi veren, onları toplumsal risklere karşı koruyan, sosyal güvenlik olanağı sağlayan ve yurttaşların tümüne eğitim, sağlık, barınma gibi hizmetleri sunan bir anlayış biçimidir. Tamda buna ihtiyaç duyulduğu zamanlardayız. Eğri gemi doğru seferle nereye kadar gidebilir ki bu toplum. Bu toplumda anca hükümetcilik entrikaları bizim uzmanlığımız...

Eğitim fiyasko, Sağlık rezillik, Eee tamam da ne olacak bu toplumun hali ?...

Zaten can çekişmekte olan hayvancı çiftçi için büyük zarar ve ziyan var akşamki kötü hava şartlarından sonra. Sorsan bilmem kaç yılından beri doğal afet ve zarar ziyan konusunda hiç bir ödenek yok, madur olan halka. Ha şimdiyse asla karşılanmaz akşamdan sonra mağdur olan vatandaşın zarar, ziyanı. Tabiiiii gerekçe dünden hazır... pandemi var hastalık var. Peki biz ne zaman Sosyal bir devet olabileceğiz ya da olabilecekmiyiz? Bu gidişle asla...

İy de ne işiniz var o koltuklarda hanımlar beyler. Hiç mi sormazsınız kendinize ne olacak bu insanların hali...

(Hasan Öztaş)



Boykot işine inanmıyorum. Daha doğrusu boykot kampanyasının emekçilerin mücadelesine bir şey katacağına inanmıyorum. Ticaret Odasından bir yönetici çıkıp, sınıfsal çıkarları gereği söylemesi gerekeni söylemiştir. Bu kişiyi ahlaken yargılamak, vicdanen mahkum etmeye çalışmak, ekonomik açıdan ise boykotla baskılamaya çalışmak bir yere kadar halkın algılarını açık tutabilir. Başka da bir işe yaramaz. Hatta bu mevzu uzarsa, şahsın “mağdur” olmaması için duyar kasanlar; kafası bulanıklar, marazi-melankolik solcular, “hepimiz aynıyız”cıları, “ezim ezim ezilmezsen emekçi değilsin”ciler, memur düşmanları, özetle bir bütün olarak servet vergisine “ama” demeden destek veremeyenler bu duygusal dalgaya kapılıp giderler.

O yüzden duygusal motivasyonları bir kenara bırakalım, işimize bakalım..

Bu yaşananlardan ders çıkarması gereken ilk kesim kamu görevlileridir. İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Yıllardır uygulanan emek düşmanı politikalarla yoksullaşan halkın gözünde “ayrıcalıklı bir kesim” olarak yaftalandık. Yönetenler bu oyunu ustaca oynadılar ve aslan payını cebe indirenleri hep sakladılar. Saklamak bir yana servetlerine servet katmaları için ellerinden geleni yaptılar. Suçu ise hep bize attılar. Bu yaşananlar göstermiştir ki, bırakın kamu sendikalarını, tek başına bir kamu görevlisinin bile hak talep ederken yoksullaşan halkı hesaba katma zorululuğu vardır. Onun için sendikal mücadele stratejisini de bu bilinçle şekillendirmekten başka yolumuz yoktur.

(Abdullah Aydoğan)







Önce 26 Ocak'ta Lefkoşa ve Girne'de, 28 Ocak'ta tüm ülkede Covid-19 nedeniyle yasaklar getirildi. İş yerleri kapandı, sokağa çıkmak yasaklandı...

5 gündür bu ülkenin Maliye - Ekonomi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları nerede?

(Bahar Sancar)



