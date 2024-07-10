Yapılan hummalı temizlik sürekli olmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, birkaç gündür Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne'de yapılan temizlik çalışmaları ve yol bakımlarının oldukça güzel bir çalışma olduğunu belirterek, bu çalışmaların tüm yollarda durmadan sürmesi gerektiğini kaydettiler.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye gelecek olması nedeniyle yapılan bu çalışmalardan dolayı refüjlerdeki otların ve molozların temizlendiğini, ayrıca ağaçların budandığını ifade eden vatandaşlar, böyle olunca da çevrenin güzelliğinin ortaya çıktığını belirttiler.

