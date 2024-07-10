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Kaldırımlar kimin için yapılıyor?

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Kaldırımlar kimin için yapılıyor?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkedeki müstakil ev sahiplerinin, evlerinde garaj bulunmasına rağmen arabalarını yollara park etmelerine sitem ediyor.
Pek çok ev sahibi yüksek meblağlar ödeyerek araçları için modern ve geniş garajlar yaptırıyor, ancak bu garajları kullanmayıp araçlarını ya yola ya da kaldırıma park ederek hem yol trafiğini hem de yayaları zor durumda bırakıyor.
Vatandaşlar, kaldırımların yayalar için inşa edildiğini, ancak sorumsuz park etme alışkanlıkları nedeniyle yürüyüş yollarının kullanılamaz hale geldiğini vurguluyor.
Bu durum, özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve engelliler için büyük bir sıkıntı oluşturuyor.
Vatandaşlar, yetkililerin bu soruna acilen çözüm bulması gerektiğini, trafik düzenlemeleri ve daha sıkı denetimlerle bu tür davranışların engellenmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Vatandaşlar, “Kaldırımların asıl amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, hem trafik akışını rahatlatacak hem de yayaların güvenliğini artıracak” diyor.
 
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