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Vatandaş, yollar nedeniyle ateş püskürüyor

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Vatandaş, yollar nedeniyle ateş püskürüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesi sakini bir vatandaşımız yolların her geçen gün kötüye gittiğini ve araçlarının bu durumdan zarar gördüğünü belirterek bir fotoğraf göndererek sitemleri paylaştılar.
Vatandaşımız, “Hani şu meşhur İskele’den Harup fabrikasına giden yol var ya. Hani 52 adet çukuru tümsekleri, sekileri var ya. İşte o yoldan nasibini alıyor vatandaş” diyerek fotoğraftaki bu resmi bir arkadaşının gönderdiğini kaydetti.
Arkadaşının kendisine gönderdiği fotoğrafa karşılık "Bu ne oğlum" dedim. Kızgın kızgın "Amortisör abi, amortisör. İkisi de patladı. Geçen gün Ekzotik karşısındaki, çukurlardan kaçamadım" dediğini bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız “Vallahi korktum kaç para ödediğini sormaya. Ama bu yollarda arabalarımızın parçaları teker teker bozulmaya devam ediyor. Cebimizden çıkan devletin kasasına giden seyrüsefer paralarının haddi hesabı yok ama yıllardır bu yollar hep bozuk” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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