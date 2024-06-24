Pamuklu Bit, babutsaları yok ediyor, devlet seyrediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizin kültürünü simgeleyen meyvelerden biri olan babutsaların gün geçtikçe yok olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız Kıbrıs'ın yaz aylarının vazgeçilmezi, serinleten lezzetiyle bilinen babutsa meyvesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek Pamuklu Bit istilasısının, bu eşsiz meyvenin varlığını tehdit ettiğine dikkat çektiler.

Vatandaşlarımız “Son yıllarda Kıbrıs'ta yaygınlaşan Pamuklu Bit, babutsa bitkisini adeta esir almış durumda. Bu haşerenin larvaları, babutsa yaprağının üzerini tamamen kaplayarak fotosentezi engelliyor ve yaprağın kurumasına neden oluyor. Kıbrıs'taki tüm babutsa ağaçları bu istiladan etkilenmiş durumda ve meyve üretimi hızla azalıyor” dediler.

Ülkemizde yaz aylarının simge meyvelerinden olan babutsanın yok olmasının önüne geçmek gerektiğini ancak devletin sadece seyrettiğini iddia eden vatandaşlarımız “Unutmayalım: Babutsa sadece bir meyve değil, Kıbrıs'ın kültürü ve mirasıdır” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler..

