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Üniversite öğrencileri yüksek harçlar nedeniyle sıkıntılı

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Üniversite öğrencileri yüksek harçlar nedeniyle sıkıntılı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Türkiye vatandaşı üniversite öğrencileri ülkemizde öğrenim görmekte oldukları bazı üniversitelerin 2024-25 eğitim yılı harçlarına yaptıkları artışlar nedeniyle kara kara düşündüklerini bildirdiler.
Özellikle vakıf üniversitelerinin yeni eğitim yılı harçlarına yüzde 300’e varan zamlar yaptığını ifade eden Türkiye kökenli üniversite öğrencileri bu harçları ödemelerinin mümkün olmadığını dile getirerek sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.
Zaten KKTC’nin Türkiye’ye göre pahalı bir ülke olduğunu ve bu nedenle oldukça zorlandıklarını ifade eden öğrenciler bu harçların bu şekilde yükselmesi sonrasında yatay geçişle Türkiye’deki üniversitelere geçiş yapmayı planladıklarını ifade ettiler.
İlerleyen günlerde bu konuda üniversitelerden bir geri adım olmaması halinde birçok öğrencinin kaydını Türkiye’ye aldırabileceğini söyleyen öğrenciler yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.
 
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