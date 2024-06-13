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Çevre kirliliği kimin umurunda?

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Çevre kirliliği kimin umurunda?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz Cumartesi günü çektiği fotoğrafı bize göndererek sitemlerini dile getirdi.
Bu fotoğrafı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin tam karşısında çektiğini ifade eden duyarlı vatandaşımız, “Adam açmış tankerin vanasını pis suyu ovaya boşaltıyor. Bağırdım umurunda bile olmadı” diye konuştu.
Bunun gibi daha birçok yerde bu şekilde çevreye pis su atıklarını boşaltan vidanjörler olduğunu ifade eden vatandaşımız, “Denetim yok, bir şey söyleyen yok. Sonra da çevre kirliliğiydi, sivri sinekti, yeraltı su kaynakları kirlenirdi. Memleketin dingili kopmuş” diyerek sitem etti.
KKTC hariç dünyanın her yerinde Polluter Pays (yani kirleten öder) prensibine göre çevre yönetildiğini dile getiren vatandaşımız, “Bizde ise tam ters çalışır. Belediyelerin ceza yazma yetkisi 1 asgari ücretmiş” diye konuştu.
Bu şekilde çevreyi kirletenlerin para cezasıyla değil iş araçlarına el konularak cezalandırılması gerektiğini söyleyen vatandaşımız, yetkilileri göreve davet ettiler.     
 
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