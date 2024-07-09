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Tatil planları yapılıyor ama…

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Tatil planları yapılıyor ama…
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Tatil planları yapılıyor ama…
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre yaz sıcaklarının bastırması nedeniyle tatil planlarını yapmaya başlayan aileler, gerek yurt içi gerekse yurt dışı tatil imkânları için araştırma yapıyorlar.
Bize ulaşan bilgilere göre, tatil planı yapan ailelerin yüksek konaklama fiyatları yanında yurt dışına çıkacak olanların uçak biletlerinin yüksekliğinden yakındıkları ifade ediliyor.
Erken rezervasyon yaptırarak uçuş ve otel konaklaması yapanların çok fazla olmaması nedeniyle bugünlerde tatil planı yapan başta aileler olmak üzere gerek bireysel gerekse grup halindeki kişilerin planlarını yaptıkları bize gelen haberler arasında.
Öte yandan yurt içinde tatil planı yapan vatandaşlarımız ise özellikle büyük otellerin gecelik konaklamalara çok yüksek fiyatlar vermesinden dolayı sıkıntılı oldukları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
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