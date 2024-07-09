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Sivrisinekler ve karıncalar bıktırdı

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Sivrisinekler ve karıncalar bıktırdı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, yaz aylarıyla birlikte başlayan sivrisinek ve karınca istilalarından dolayı oldukça mağdur olduklarını belirterek, bu konudaki sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.
Yaz aylarının sıcak günleri nedeniyle geceleyin bahçede veyahut balkonda oturdukları zaman sivrisineklerin saldırısına uğradıklarını dile getiren vatandaşlarımız, bu yetmezmiş gibi evlerini karıncalar bastığını ifade ettiler.
Karıncalara karşı mücadele için ilaç kullanmalarına rağmen yine de karınca istilasından kurtulamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, sivrisineklere karşı ise ilaçlama yanında hapla mücadele ettiklerini ancak yine de başarılı olamadıklarını vurguladılar.
Gerek sivrisinekler gerekse karıncalarla mücadele için yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlarımız, özellikle sivrisineklerden dolayı çok canlarının yandığını ve bulaşıcı bir hastalık kapabilecekleri endişesi taşıdıklarını sözlerine eklediler.
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