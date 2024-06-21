SOSYAL MEDYANIN SESİ

Radyo tv devamlı anons yapıyor.

Sosyal sigorta emeklileri kimlik kartları ve fotokopileri ile birlikte eylül başına kadar ispatı vücut yapmak zorundaymış. Yapmayanın maaşı kesilecek miş...

Belli ki Devlet'in kendi iç mekanizması, kimin ölüp kimin kimin yaşadığını bilmesini sağlayacak kapasitede değil. Zaten bundan dolayıdır ki yıllardır gerçek nüfusumuz bilinmez , biri "400 bin" der, bir başkası "kalabalık" ve böyle idare ederiz...

Konuyu dağıtmamak için nüfus konusunu bir kenara bırakıyorum.

Devlet yaşamayan sigorta emeklisine ödeme çıkarmamak için şahsen müracaat talep ediyor. Ediyor etmesine de yaşı seksen beş doksanı geçmiş, bazısı yatalak bazısı elden ayaktan düşmüş olan yaşlılar için onlara daha insani bir metodla yanaşma şansını neden araştırmaz.

Sosyal güvenlikten sorumlu arkadaş (Bakan, Müsteşar, Müdür her kimse) neden muhtarlarla işbirliği yapmaz.

Tüm sigortalılar için demiyorum ama yaşı seksen üzerinde olanların, muhtarlara müracaatı ve onların gerekirse yaşlıları evlerinde ziyaret edip gerekli işlemleri yapması için bir çalışma yapmak kimsenin neden aklına gelmez?

Yahu biraz pratik olalım. Sosyal Devlet söylemi sadece lafta kalmasın.

Hadi canlanın biraz.

(Bülent Dizdarlı)



İnançları tartışmazsak dünyanın ne olduğunu anlamak da mümkün olmaz. Bırakalım herkes istediğine inansın demekle olmadığı da görüldüğüne göre herşeyi tartışma zamanı geldi demektir.

(Hasan Erçakıca)



GÜLÜ YORUM.

"Plaja siyahiler giremez" "denize şalvarlılar giremez"

Oldu valide sultanların, çok güzel oldu asilzade prenslerim.

Bir zamanlar da "KIBRIS TÜRKTÜR,TURK KALACAK" diye yazar çizer bağırırdık.

Plaja....milletten bayan tangası ile girecek, üstünü çıkarıp güneşlenecek ne güzel. Plaja ....milletten erkek girecek sapık sapık hareketler yapacak bu da güzel.

Ama Plaja siyahiler girmeyecek. Denize elbise ile girmeyecek.

Size ne? Adam denize giden yola elektronik bariyer koydu "Özel mülk" deyip sizi içeri sokmuyor tısınız çıkmaz.

O Pakistn'lı dediğiniz insanlar bu ülkenin şu an en ezilen en horlanan en acımasız şartlarda çalıştırılan insanları. Yollarınızı temizleyen o siyahiler, ağır işlerde çalıştırılan insanlar onlar ama denizinize plajınıza girmeyecekler, plajınıza gelmeyecekler.

Hade gidin x otelin denizine girin. Hade gidin x özel yerin plajına girin. Giremezsiniz. İskelesine bile çıkamazsınız. Tasma takmadıysanız önünden geçemezsiniz.

Kaç kişiyiz KIBRISLI TÜRK. Biliyorsanız yazın. Pazara gidin sayın yerli insanı. Kolay sayarsınız. Sayın yabancıları, sayamazsınız.

Ey Allah kulu. Bu dünyanın nimeti dili dini rengi ırkı ne olursa olsun insanoğlunundur. Size fetva düşmez.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Güney Kıbrıs’ta baş papaz, vergi kaçırmaktan tutuklandı..

Bir kez daha üstün bir ırkın evladı olmaktan gurur duydum..

Biz KKTC’yi kurduğumuzdan bu güne, bir kişi bile vergi kaçırmadı.. (iddia edenin yüzünü karışlarım)..Bakın gelmiş geçmiş mahkeme kayıtlarına bir tane bile yargılanan bulamazsınız.

İnşallah bundan sonra da olmaz..

Ne mutlu Kıbrıslı Türküm diyene..

(Ediz Uzun)

