Sosyal Medyanın sesi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, Azerbaycan'ın Şuşa şehrindeki açıklamaları dikkat çekici…
“Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adadaki gerçekleri esas alan bir çözüme ulaşmasına yönelik çabamız sürecektir.”
Dünyada kabul görmeyen ve temeli olmayan, iki ayrı devlet söyleminden uzaklaşılmış olduğu görülüyor.
Yine de kesin yargıya varmamak gerek elbette…
Türkiye’nin Kıbrıs’ta “ayrı devlet”i yasaklayan Kıbrıs Anayasası’nın “garantörü” olduğu bilinciyle hareket etmesi adadaki gerçekler temelinde çözüme ulaşılması için kolaylaştırıcı olacaktır.
(Cenk Mutluyakalı)
YAZIK
Ganimete dayalı "Yağma ve Talan" düzeninden beslenen ve yarını göremeyen çıkar çetesi ile siyaseti hamaset ve çözümsüzlük üzerine yürüten siyasiler;
Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları sonuç alınamadan çöktüğü için bayram ediyorlar.
Bu nasıl bir vizyon,
Bu nasıl bir bakış açısı,
Bu nasıl bir yurt sevgisi(!)dir.
Yazık ki ne yazık...
(Ülker Fahri)
Mağusa,
KKTC’nin en büyük ikinci şehri…
Nüfus: 200 bin…
Mezarlıktan bir yer ayırtmak 11.200 TL…
Galatya (Mehmetçik)
İskele’de bir köy…
Nüfus: 2 bin…
Mezarlıktan bir yer ayırtmak 34.000 TL…
Tahmini Fiyat Açılımı:
- Türk koçanlı arsa
- Dağ manzaralı
- Tam pansiyon açık büfe
- Asansör
- Ücretsiz SPA
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Monte Carlo ile kardeş belediyedir…!!!
(Mahmut Anayasa)
KIB-TEK yönetim kurulu baskanı"Ercanin elektriğini kesme yetkimiz yok, yada ile korunuyor" demiş.
Tamam da Ercan Devletin değil ki.O yasa Ercan devlette iken geçti.
Ercan isletme sahibi kimse o ödesin.
(Hüseyin Cumaoğlu)
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