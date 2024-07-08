Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Şuşa bölgesinde yapılan Türk Devletler Teşkilatı Zirvesinde özellikle Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev tarafından karşılanmanız ve zirvede konuşma yapmanız KKTC’nin tanınması adına büyük bir adım olsa gerek…



Sn.Ünal Üstel, hükümetiniz içinde bakanlıklarda yaşanan rüşvet ve sahte diploma skandalları sizi oldukça yıpratmışa benziyor. Ancak halen Türkiye’nin desteği sizinle olduğunu da görüyoruz…



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçilerin uzun zamandır bekledikleri yeni tahıl fiyatlarının belirlenmesi sonrasında alımlarında bugün itibariyle başlaması çiftçi bir nebze olsun rahatladı. Ancak gerek buğday gerekse arpa fiyatlarına geçen yıla göre sadece 1 lira artış olmasının sebebi nedir?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde kurulan dev ekranda Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izleyen vatandaşlar memnuniyetini size doğa ederek dile getiriyorlar…Popülariteniz her geçen gün tavan yapıyor…



Sn. Hamit Bakırcı, Erenköy-Karpaz Belediyesi olarak bölgenizde gerçekleştirdiğiniz festival bölge halkına biraz moral olsun düzenlendi, ancak ilk gün bölgenizde meydana gelen ölümlü motosiklet kazası moralleri alt üst etti herhalde…



Sn. Mine Gürses, geçtiğimiz günlerde uzun zamandan sonra sizi bir cenaze töreninde gördük. Maşallah hiç değişmemişsiniz. Adeta yıllanmış şarap gibisiniz… Allah iyilik ve sağlık versin…

