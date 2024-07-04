AĞIZ BİRLİĞİ

Nedir ama dünden berrin gaynattınız ortalığı. Herkes elektrik faturasını paylaşır. Hayırdır.

Sanki elektrik saatiniz yokmuş da size kafadan biri bu faturayı yazdı. Yaktınız dostlar bu elektriğı. Ödeyeceksiniz. elektrik kesilince ana avrat, bacı, kardaş yağdırdınız.

Klima yakmasanız,elektrikli ev aletlerini kullanmasanız,gece karanlıkta otursanız, otururken 1963 noelini hatırlayıp teselli bulunuz.

Buzluk yetmedi frizer aldınız, çamaşır makinesi yetmedi kurutma makinesi aldınız, gazları biriktirmeden yıkamadınız bulaşık makinesi aldınız. Fırınlarınız gazlı yetmedi elektriklerin hem de turbolusunu aldınız. Serinlik yetmedi Klimlarla evi doldurdunuz. Şimdi bağırıp çağırıyorsunuz.

Pardon ama ambargo var, izolasyon var hiç düşünmez misiniz bunları.

Bana 229 TL elektrik geldi. Çünkü o saydıklarımı kullanmam. Size de tavsiye ederim.

Ha unuttunuz galiba bu elektrik santrallerinin FİLTRE yoktur. Esas siz ona bakın.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Faturalar gelmeye başladı.

Bizde nasibimizi aldık.

Normalde max. 4000 TL, gelen bir fatura 9000 TL geldi.

Nedenleri , bu konut ikinci kat, damda izalasyon yok, 42 derece sıcakta fırın oldu. İki klima, çalıştı. Bu bizim nedenimiz.

Birde, Kıb Tek % 30 üzerinde zam yaptı.

Benden kaynaklanan durumu bilirim, yazdım.

Peki bu % 30 zammın bu sıcak havada, nedenlerini açıklayan yok.

Döviz aynı, petrol varil fiyatı. eskiden olduğu gibi, 150 dolar / varil değildir

Personel maaş artışı 0/0 30 yapıldı. Bunun bu tür işletmelerde maliyete etkisi yüzde 12 yi geçmez. Eğer normal personel sayısıyla çalışırsanız.

Ancak, sürpriz bir haber bomba gibi gündeme düstü.

İKİ DOĞAL GAZ JENERATÖRÜ geldi ve 10 gün içinde devreye giriyor. Olumlu yönü :

- Artık kesinti olmayacak. Ekonomiye pozitif etkisi olacak.

- Hava kirliliği azalacak

Olumsuz yönü :

- Bu jeneratörlerin ücreti elektrik faturalarından mı ödenecek. Bu yanlış. Ekonomide enflasyonu körükleycek. Her mala zam gelecek.

Halbuki o kadar çok fuzuli harcama var. Tasarruflarla da bu Jeneratörler ödenebilir.

Kabloyla elektrik geldiğinde, bu jeneratörler ne olacak. Satılabilecek mi?

Halbuki kablo ile elektrik gelene kadar, gemiden ucuz ve temiz enerji alınsaydı ne olurdu ? Sonuçta gemi giderdi.

Kararlar alınırken bizim aklımızın ermediği hususlar var diyelim

(Yücel Dolmacı)



20 Temmuz bu günler için mi yaşandı??

Kıbrıs'ı onca zaman hiç bir güce kaptırmayıp Türk olarak yaşadık koruduk diye mı cezalandırılıyoruz?

Kendi insanımız kendi ülkesinde 2. sınıf muamelesi görüyor. ülkeye kara para getiren herkes el üstünde tutulurken kendi esnafını tüketen bir devlet olmak için mi bu devleti kurduk?

Bu elektrik paralarını el altı edenler yüzünden bugün cezayı halka ödetmek zorunda bırakanlar cezalandırılmasın diye mi kuruldu?

20 Temmuz’da bu soruları sormamız gerekmez mı?

Sokağa inme zamanı gelmedi mi?

Ne bekliyoruz tamamen yok olmayı mı?

Biz yok olalım da kim gelirse gelsin mi?

Var olmak için birlik olmak lazım.

Dünyada problemleri halk sokakta çözer facebook değil!!!

(Emine Sütçü)