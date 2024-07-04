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Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
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Mesajınız var
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Sn. Ünal Üstel, partinizin Eylül ayında yapılması planlanan kurultayda başkanlık yarışı için aday sayısı artmaya başladı. Anlaşılan o ki partinizde başkanlık koltuğuna oturmak için oldukça hevesli kişi var…
 
Sn. Hüseyin Çavuş, Toprak Ürünleri Kurumu ile Çiftçiler Birliği yönetiminin yapmış oldukları toplantıda tahıl fiyatlarında anlaşma olduğu ve alım tarihinin belirlendiği söyleniyor. Ancak bugün oldu bu konuda bakanlığınızdan bir açıklama yapılmaması dikkat çekici…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkede polis tarafından yapılan denetimlerde nerdeyse her gün oturma izinsiz birçok kişi tespit diliyor. Ancak bakanlığınız bu konuda sessiz. Bunun sebebi ne?
 
Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Merkezlerinin geliştirilmesi durumunda büyük hastanelerdeki sıkışıklıkta azalacaktır. Bu nedenle sağlık merkezlerine biraz daha doktor desteği şart… Kolay gelsin diyelim…
 
Sn. Kaan Kaner, Basketbol Federasyonu’nun yaz ayları için düzenlediği Easy Lig organizasyonuna Vedat Kaner Vakfı olarak bu yıl yine destek olmanız çok güzel. Bu da herhalde geçmişte basketbol oynamanızın verdiği bir aidiyetten kaynaklanıyor…
 
Sn. Hayri Orçan, geçtiğimiz Pazar günü Tatlısu’da gerçekleştirdiğiniz Doğal Ürün Pazarı etkinliğinde katılım sizi memnun etmiş. Umarız bu etkinliğin devamlılığı olur. Zira Mehmetçik Belediyesi’nin kurmuş olduğu bu Pazar yeri atıl durumda…
 
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