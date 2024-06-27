SOSYAL MEDYANIN SESİ

Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir sıra var.

Art arda dizilmiş, işlemini yapmak için bekleyen insanlar.

Hemen hemen sıradaki herkesin gözü yaşlı, farklı nedenlerle.

Kimisi 'ölüm' kimisi 'doğum' kaydı için bekliyor.

Devlet, ölüm ve doğum kaydını aynı bölümden alıyor, ne tuhaf!

Neneciğimin 'ölüm kaydı' için sıradayım.

Önümde genç bir adam var.

Elinde koca bir dosya, içi içine sığmıyor, ara ara dosyadan evrakları çıkarıyor, yeniden yerine koyuyor.

Belli ki yeni baba olmuş, öylesine heyecanlı anlatamam.

Sıra ona gelince, heyecandan evrakları yerlere düşürüyor.

Yeşil gözlü, adını bilmediğim kamu görevlisi kadın gülümsüyor, evrakları tek tek anlatıyor, neleri istediğini söylüyor, hatta uzanıp kendisi alıyor.

Genç baba elleri titreyerek veriyor kadına belgeleri, tek tek…

Kadın "Hayırlısı olsun, Allah analı babalı büyütsün" diyerek işlemi bitiriyor, “doğum belgeleri” printerden çıkıyor.

Genç adam 5 doğum belgesini az buluyor, “daha fazla verebilir misiniz” diye soruyor, görevli gülümseyerek “İlk etapta 5 adet veriyoruz, bu yeterli, siz daha fazla isterseniz daha sonra yeniden gelin veririz” diyor.

Bir başka yurttaşa geliyor sıra, ölüm kaydı için gelmiş, annesini kaybetmiş, yarı ağlamaklı, aynı görevli kadın bu kez “ölüm kaydı” için basıyor önündeki klavyenin düğmelerine…

Adam konuşmakta zorlanıyor, cevap verirken sözleri anlaşılmıyor.

“Başınız sağ olsun” diyerek bitiriyor işlemi bu kez görevli…

Ölüm belgeleri printerden çıkıyor.

Hayat geçiyor gözlerimin önünden, yaşadıklarımız, hatıralar...

"Allah analı babalı büyütsün"le, “Başınız sağ olsun” arasında bir zaman yolculuğu bu, kısacık!

Ne dertlenmeye vakit var, ne kavgaya, ne didişmeye, bir çırpıda akıp geçiyor.

Hayatı sevin, sevdiklerinize sarılın, çünkü çok fazla zamanımız yok, inanın ki yok.

(Mert Özdağ)



An itibari ile Belediye İşçileri Karayollarını temizliyor.Bu sizin göreviniz mi?Karayolları diye bir daire var.

İskele Boğaz arası çukurdan geçilmezken bu tarafta belediye işçileri ot söker refüj temizler.

(Hüseyin Cumaoğlu)



KAZAN

Bu kelime eş seslidir. Farklı iki anlamı var.

Birincisi, iki kulplu, odun ateşi üzerinde, alevden siyah olmuş, annemin çamasır suyu kaynattığı kocaman kap.

İkincisi bir satış sonrası veya bir hizmet karşılığı, elde edilen gelirin fiil şekli.

Günümüzde ,birinci kazan gündemde, altı harıl harıl yanıyor.

: Ukrayna savaşı yılı devirdi, devam ediyor.

Rusya, Kuzey Kore, Çin işbirliği tehlike yaratıyor.

Almanya, benim bildiğim kadar, savaş ilan edemez, kendisine saldırılmadığı sürece, savaşa giremez. Ancak Ukrayna savaşında taraf.

Avrupa da aşırı sağın çok güçlenmesi, kazandaki suyu fokurtatıyor.

Gazze savaşı Lübnana yayılırsa Orta Doğuda halen sürmekte olan, terörizme karşı savaşın , çapı ve şiddeti çok büyük olacak. Gazze'de yaşanan katliam Orta Doğu da devam edecek.

Ve ucu gelip bizede bulaşıyor. Hizbullah Güney Kıbrısı da hedefleri arasına aldı.İngiliz üsleri buna sebep gösterilsede, Güney Kıbrıs ın, enerji, ticaret, askeri tatbikatlarla İsrail'e olan bağımlılığı, Güney Kıbrısı da direkt hedef yapıyor.

Hizbullahın atacağı bir füze, Ağratura değil, Limasola , Dikelya ya değil, Mağusa ya düşebilir.

Bütün bunlara ilave ,dünyadaki bu durumu engellemesi gereken Amerika da ,Kasım da yapılacak CB seçimlerinde ,biri Demas görüntüsü olan ve diğeri birçok suçtan yargılanan iki aday var. İkiside silah tüccarlarının emrinde.

Amerikan halkı doğru dürüst bir üçüncü aday bulamadı.

Özetle herkes KAZANIN altına odun atıyor, fakat sonuçta kimsenin. KAZAN amaycağının farkında değiller.

(Yücel Dolmacı)

