Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün kabul ettiğiniz bir kreşteki çocuklarla adeta çocuk gibi eğlenmişsiniz. Sizin bu hayat felsefenize hayran olmamak mümkün değil vallahi…



Sn. Ünal Üstel, partinizin sonbahar aylarında yapacağı kurultayda aday olmayı planlayan arkadaşlarınız teker teker sahne çıkmaya başlamış. Anlaşılan güzel bir yarış olacak…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda yaz aylarıyla birlikte başlayan tadilat işleri sonrasında inşallah yeni eğitim döneminde uzun süredir kapalı olan okullar eğitim vermeye başlarlar… Bu arada okullarda kayıt ücreti alınamayacak denilmesine karşın neredeyse tüm okullar kayıt ücreti alıyormuş…



Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin yapacağı kurultayda yeniden başkanlığa aday olduğunuzu birilerine söylemişsiniz. Ancak görevinden istifa ederek kenara çekilen bir başkan partililerin pek benimsemediği bir kişiliktir…



Sn. Ferdi Sabit Soyer, geçtiğimiz akşam Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşen konserde sizi de gördük. Ancak eski canlılığınız kalmamış gibiydiniz. Kendinize iyi bakın…



Sn. Zeki Çeler, parti başkanı olduğunuz günlerde oldukça aktif ve medyatiktiniz. Ancak son günlerde pek sesinizi soluğunuzu duymaz olduk. Anlaşılan sıcak havalar sizi de fena etkilemiş…



