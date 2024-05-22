SOSYAL MEDYANIN SESİ

Konya merkezli Dağ Holding'e ait "NewCyprus.com.tr" başlıklı internet sitesi kuzey Kıbrıs'ı "açık artırma”ya çıkardı.
Kıbrıs'ın kuzeyinde mülk satışı yapan internet sitesi "müzayede" başlığı ile açılıyor ve 25 Mayıs'a kadar geri sayım yapıyor.
Ya beleşe toprak (!)
Ne de olsa “ganimet.”
Uluslararası hukuk önünde ihtilaflı durumda olan Kıbrıslı Rumlara ait mülkler, dünya emlak piyasasının çok daha altında rakamlara alıcı buluyor.
İşin sırrı bu…
Ne statükoymuş bu statüko!
Ne talanmış bu talan!
(Cenk Mutluyakalı)
İran’daki helikopter kazası:
Öncelikle üzücü bir olay. CB ve ekibi ,olumlu bir işden dönüyorlardı. Azarbaycanla dostluk adımları atıyorlar ve bu Bölge de refahı artıracak, Baraj açılışı yapmışlardı. Allah rahmet eylesin.
Kaza mı, sabotaj mı , TV lerde 24 saat tartışılır.
BUNUN YANITI PİLOT İLE EN YAKIN HAVA KONTROL KULESİ ARASINDA YAPILAN KONUŞMADADIR. BU AÇIKLANMALI.
Bütün uçuşlarda, pilotun devamlı bir kule ile teması olduğunu biliyorum.
Bu uçusta yapılan hatalar:
Helikopter ömrünü doldurmuş. Bir arabanın bile, ömrü Max 20 yıldır.
Bu helikopter 44 yıllık. Ne kadar bakımı yapılsa da METAL YORGUNLUK VAR.
Pilota uçuş rotası ve meterolojik bilgilerin verilmesi gerekir ki Pilot uçuş kararı versin. Kötü hava şartları ortada iken deneyimli bir pilot bir VIP ekibini ve uçuş ekibi ve kendisi de var, niye bu ortama soktu.?
Aynı anda Üç helikopterdi. Diğer ikisinin hangi rotada uçtukları ve nere indikleri bilgisini ben göremedim.
Yöneticilikde genel kaidedir. Şirketlerde bile üst düzey yöneticiler aynı vasıtada seyahat ettirilmezler. Buna Japonlar çok özen gösterirler.
Kaza yerini gece Bayraktarın bulması TC de teknolojinin ileri bir aşamada olduğunu gösterdi.
Kaza yerine ilk giden de CNN Türkün bayan muhabiri oldu.
Bölge için olumlu adımlar atan bu yöneticilerin ,bu şekilde ölümü üzücüdür.
Kaza, teknik de olsa, sabotaj da olsa , bir hatalar zincirinin sonucudur.
Bunda Şark zihniyetinin ihmali de vardır.
Kritik konu, Pilot - Kule konuşmasıdır. Bunun açıklanması zarureti vardır.
(Yücel Dolmacı)
Sorunun kaynağı “üretici kimdir” sorusuna yanıt verilememesidir!
Hayat her geçen gün pahalı oluyor.. Üretici girdi maliyetlerinin ucuzlatılmasını istiyor. Haklı mı, elbette.. Peki ya hükümet? Maliyenin tüm imkanları zorlanarak teşvikler rekor seviyeye çıktı ama üretici yine şikayet ediyor. İşte statüko dediğimiz nokta tam da buradadır!. Neden bu teşvikler yetmiyor, çünkü biz yıllardır “üretici kimdir?” sorusuna samimiyetle bir cevap vermedik! Ne UBP’si, ne de CTP’si!
(Aytuğ Türkkan)
REİSİ ÖNEMLİ BİRİ MİYDİ? Şah döneminden kalma bir helikopterle sislerin içine dalan İran Cumhurbaşkanı Reisi, helikopterin düşmesi sonucu can verdi. Bir çok yorum var... Ben Reisi neden önemliydi anlayamadım. Yerine koyacak adam mı İran'da... O kadar çok katil ve gerici var ki... Reisi bu kadar çok önemliyse ve rol model olursa yandık demektir.
(Hasan Erçakıca)
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