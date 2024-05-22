Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Evliya Çelebi önce Türkiye’yi adım adım dolaştınız şimdide dünyayı dolaşmaya başlıyorsunuz. Allah size kuvvet ve sabır versin diyelim…
 
Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak ülkeye donmuş et getirilmesi konusunda karar almanız sonrasında hayvan üreticilerinin eylemleri başladı. Ancak dün hayvancı ile kasaplar anlaşarak donmuş et getirilmesinin durdurulmasını talep ettiler. Yani top sizde…
 
Sn. Özdemir Berova, önceki gün belirlenen yeni asgari ücret Maliye bütçesine ne kadarlık bir yük getirecek. Zira birçok işçi kadrosundaki devlet çalışanlarının maaşları asgari ücrete göre belirlenir değil mi?
 
Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nde görev başlamanızın üzerinden geçen bir buçuk yıllık sürede özellikle alt yapı konusunda oldukça önemli işlere imza attığınız görülüyor. Bundan sonraki çalışmalarınız herhalde sosyal yaşama yönelik olacak diye düşünüyoruz…
 
Sn. Güven Bengihan, KTAMS başkanlığınız yeniden hayırlısı olsun. Adınız gibi üyelerinizden güven alarak başkan seçilmeniz çok önemli. Başarılarınızın devamını dileriz…
  
Sn. Hasan Sertoğlu, K.Kaymaklı Kulübü’nden size görevinizi bırakmanız yönünde gelen çağrı oldukça manidar. Yıllarca başkanlığınız yaptığınız kulübün yönetiminden bu çağrıyı duymak sizi üzmüş olsa gerek…
 
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