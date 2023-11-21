SOSYAL MEDYANIN SESİ

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel kurulunda yapılan toplantıda “ Çocuk Haklar Sözleşmesi” imzalandı!

O nedenle bugün “Çocuk Hakları Günü” olarak kabul ediliyor.

Fakat ne acıdır ki; İsrailin Gazze’’de sadece 3 hafta içinde öldürdüğü çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını aştı."

Çocuk Hakları Günü öyle mi! Bu suça hanginiz “DUR” dedi? Barış Gücünüz nerede? Elleri kanlı olmayan?

(Eralp Şerifoğlu)



Dünya çocuk gününde başta Filistin de ölen çocukların acısı içimizde tüm imkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veren çocukların ve tüm dünyadaki çocukların Dünya Çocuk Günleri kutlu olsun.

Sakın ha. sakın ola. Kendinizi kaybedip ne olduğunuzu unutarak timsah gözyaşları dökerek dünya çocukları için tek kelime bahsedip dünya çocuklar günüdür demeyin.

5000 den fazla çocuk öldürdü o katil eller. Bir o kadar da kayıp olduğu söyleniyor. Ekmek, su ve ilaç bile göndertemediniz.4 saat bile katliamı durduramadınız. Okulları bombalarlar sesiniz çıkamaz, hastahaneler bombalanır sesiniz çıkmaz siz sadece manipülasyon yaparak en sadece kınarsınız.

Sakın ha birazcık utanmanız varsa 196 imzalı bir bildirgeye uyamadığınız için çocuk haklarından bahsetmeye kalkmayınız. Eğer kendinizden utanacak kadar utanmanız kaldıysa.

Yalancısınız, sahtesiniz cesaretsiz ve çıkarcısınız. Kalıplarınıza yazık olsun. Vijdanlarınıza yazık olsun.

yalancısınız çünkü çocukların eğitim, sağlık, yaşam, beslenme ve toplum haklarını güvence altına alan sözleşmeye imza attınız.

Sahtesiniz çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 196 imza koyarak '20 Kasım Dünya Çocuk Günü ilan ettiniz.

Cesaretsizsiniz çünkü çocuk bildirgesindeki ana kurallar arasında olan "Taraf Devletler, YAŞ IRK, DİN, CİNSİYET, MÜLKİYET VE DOĞUM YERİ ne olursa olsun çocukların tüm haklarını güvence altına almalıdır. "Kuralına ve attığınız imzaya bile sahip çıkamadınız.

çıkarcısınız çünkü çocuk bildirgesinde altına imza attığınız" Bütün çocukların doğuştan yaşam hakkı vardır" ilkesine uyamadığınız için.

Yine de rengarenk bir dünya yaratacak çocukların dünyasını umut etmekten dilemekten ve çaba sarfetmekten vazgeçmeyen insanları selamlıyorum.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Evvvet çılgınlık hali devam ediyor ve bir "trickster" daha. Arjantin'in yeni Başkanı sıkı bir Trump hayranı, ultra neo liberal ekonomistliğinin yanında ünlü bir televizyon yıldızı ve sex coach! Tüm Amerika'ya ve dünyaya hayırlı olsun...

(Mete Hatay)



KKTC'de kazanılmayı bekleyen üstelik yasal, inanılmaz paralar var.

Sadece biraz gayret

"Evladıma ilgi gösterilmedi, yurt dışına gitti"

" Evladım burada ne iş yapacaktı?"

" Burada kalırsam ne iş yapacam baba?"

Sizin yaşlarda insanlarımızın kazandığı paraları görseniz!

Yalınız biraz sabır, gayret ve metanet göstereceksiniz

(Hüseyin Garip)

