Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Kanal T’nin Bağımsız Medya şirketine satılması oldukça dikkat çekti. Anlaşılan Cumhurbaşkanlığı göreviniz sonrasında suya sabuna dokunmayacaksınız.



Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, Devlet Hastaneleri ve diğer sağlık merkezlerinde kanal tedavisi de dahil diş tedavilerinin yapılabildiğini söylediniz. Bunlar yapılmasına karşın vatandaşlar neden özelde diş tedavileri yaptırıyor diye düşünmeden edemiyoruz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin Meclis komitesindeki görüşmelerinde oldukça gergin olduğunuz dikkatlerden kaçmadı. Bu gerginliğin sebebi nedir?



Sn. Hüseyin Çavuş, aldığımız haberlere göre, gün geçtikçe azalan büyükbaş hayvan sayısı nedeniyle hem süt sıkıntısı hem de et sıkıntısı baş gösteriyormuş. Bunun önüne geçmek için bir çalışma var mı?



Sn. Katip Demir, bölgenizde cenaze kaçırmıyormuşsunuz. Bu konudaki hassasiyetinizin birazını da bölgenizde oluşan çöplük alanlara da gösterseniz fena olmayacak. Zira vatandaşlar oldukça öfkeli.



Sn. Hasan Sertoğlu, sahalarımızda spor yazarları ve kameramanlar için düzgün basın odaları olmaması nedeniyle soğuk günlerde oldukça zor saatler yaşıyorlarmış. Bu konuya bir el atmanızı bekliyorlar.

