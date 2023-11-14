SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bugüne kadar yapılan tüm açıklamaları falan unutun!

Demek ki o yoldaki kameralar işlemez..

Demek ki adı “kent güvenlik sistemi” olan yatırım hikayedir..

Bu arabanın bisikletliye çarptığını gören arkadan gelen hiç mi araba olmadı yani?

Nasıl olur da halen bir açıklama olmaz, nasıl olur da bulunmaz bu vuranlar!

O yoldan geçen bir banka arabasının önünü kesip içindekileri öldürüp, parasını alıp kaçsa hırsızlar hiçbirşey olmayacak demektir.

Texas’ta bile böyle şey olmaz!

Utanıyorum!

Ayıp!

Yazık!

Günah!

(Ahmet Özsoy)



İnsanlık!

Bir araştırma düşünün ki 75 yıl sürmüş olsun. Tam 75 yıl boyunca 750 kişiyi takip etmişler.

Birbiriyle çok zıt iki grup üstelik.. Bir yarısı Harvard Üniversitesi mezunu, diğer yarısı Boston’un en yoksul mahallerinde yaşayan gençler..

18 yaşında tutmaya başlamışlar kayıtları.

Gençlere sormuşlar, “Hayatta seni en mutlu kılacak şey nedir? “ Çoğunluk ne cevap vermiş tahmin edin…

İki zıt toplumsal kesim, tutmuş aynı yanıtı vermişler. Zenginlik ve şöhret !

Şimdi buraya kadar normal, ee ne olmuş ki diyebilirsiniz..

Ama iş o 750 genci, 70-80 yaşlarına kadar takip etmek olunca enteresan sonuçlar çıkıyor. Hem de öyle böyle detay değil, sağlık raporlarından, banka hesaplarına, aile bireyleri ile görüşmelerden , her yaşta ayrı fotoğraflarına kadar..

Araştırmayı sunan Amerikalı bir Psikiyatr Robert Waldinger. Fotoğrafları gösteriyor, 18 yaşındaki hali-80 yaşındaki hali.. Öyle enteresan ki görmeniz lazım..

O 750 kişiden kaçı ünlü ve zengin olmuştan öte, hedefte şu soru var, “ Kaçı mutlu ve sağlıklı yaşlılar olabilmişler? “

Hani zengin ve ünlü olunca mutlu olacaklardı ya…

(Eralp Şerifoğlu)



Karpaz'ı imara açmanın yeni tuzağı.

Üreticinin ürününü almayacaksın,

Hizmet götürmeyecek, istihdam yaratmayacaksın,

Üretmek para etmeyecek,

İmara açıp arazi fiyatını yükselteceksin.

Ve...

Parayı gören, arazisini satacak.

İskele, Esentepe, Gaziveren gibi...

Devletten maaş çekenler umursamadan seyredecek,

Gıda ithalatçısı 5-10 tüccar salyaları akarak avuçlarını ovuşturacak,

Çünkü,

Sebze ve meyve ile arpa buğday üretecek arazi kalmayacak.

Siz ne yapacaksınız ya Kıbrıslı'lar?

Uyur gibi yapmaya devam edin.

Zannedersiniz,

Ay sonu maaş çeklerini ilelebet alacaksınız

Yanılıyorsunuz.

Sşzin bu umursamazlığınızdan,

Çocuklarınıza, vatanında gelecek kalmayacak..

(Ülker Fahri)





ÖNDER GÜZEL DÜŞÜNMÜŞ

Sigortalar Dairesinde işim vardı. Arabamı Önder Alış Veriş Merkezindeki park yerine güvenli bir şekilde park ettim. Yetkiliye park bileti 20 TL ücretini ödeyip, karşıya geçip sigortalardaki işimi bitirip, tekrardan arabama binip gidiyorken, yetkili bana dedi ki "Bu 20 TL'lik park biletini sakın atmayınız. Çünkü herhangi bir gün Önder Alışveriş merkezine gelirseniz 20 TL'lik ücretten yararlanabilirsiniz." dedi.

(Murat Doğramacı)

