Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, imara kapalı bölge olan Karpaz bölgesinde 400 adet sosyal konuttun Karpaz bölgesi, gençlerine kazandırılacağını söylediniz. Anlaşılan bakir kalan Karpaz bölgesi de kısa zaman içinde betonlaşacak.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bugün yapılacağı açıklanan Cumhuriyet Korteji’nde okullardan öğrencilerin de bayrak taşıyacağı bildirildi. Acaba hava durumu buna izin verecek mi?



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçi için ekim zamanı gelmesine karşın ellerinde taban gübresi olmadığı için ekim yapamıyormuşlar. Bu konuda Kooperatif Levazım’a bir sert çıkmanızda fayda var…



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizi Türkiye’deki Masterchef All Stars isimli yemek yarışmasında temsil eden ve önceki gece elenen Tayna Kilitkayalı için yaptığınız destek mesajı oldukça iyiydi… Ülkemiz tanıtımına katkı koyan bu gençleri sahiplenmek gerek.



Sn. Hasan Barbaros, Akıncılar’da geçtiğimiz gün yapılan ‘Evvel Zaman İçinde Luricina’ panayırının sizin zamanınızda gerçekleştirilen panayırlar kadar ilgi topladı değil mi? Anlaşılan vatandaş Akıncılar’ı çok seviyor.



Sn. Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın tarihi yapıtlarını elden geçirerek geleceğe taşımanız çok güzel bir düşünce. Fakat vatandaş kazılardan dolayı araçlarının mahvolması nedeniyle bunları görmezden geliyor.

