SOSYAL MEDYANIN SESİ

Mesai Tartışması



Hatırladığım babam çalışırken de yaz ve kış mesaisi vardı. İşe başladığım 2005 yılında da yine yaz ve kış mesaisi vardı. Sonra sermaye kesimleri yazın işlerini yaptıracak memur bulamamaktan şikayet ederek tek mesaiye geçilmesinisağladılar. Sene 2010'du. Yaklaşık 7 sene tek mesaide 08.00 - 15.30 çalıştık. Sonra 2017 yılında ülkemizin mevsimsel koşulları ve verimlilik göz önüne alınarak tekrar yaz - kış mesaisine geçildi. Şimdi tekrar tek mesai sistemine geçilmek için çalışma yapılıyor. Her iki sistem de defalarca denendi. Hala hangisinin devlet için iyi olacağı kararı alınamadı mı? Bana bu Einstein'in bir sözünü hatırlattı; "Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde edemezsiniz."

Sonucunu bildiğiniz şeyleri daha iyi olacakmış diye halka sunmaktan vazgeçin. Yapmanız gereken sermayeye uyarak kamunun mesai saatleri ile oynamak değil, özel sektörün mesai saatlerini de kamu ile eşitleyip, özel sektör çalışanını da, iş yasasının emrettiği gibi, 8 saatlik çalışma koşullarına çekmektir. Diğer türlü her mesai saati değişikliğinde, kamu çalışanı ile özel sektör çalışanı birbirine düşecek, bundan da sermaye kazançlı çıkacaktır.

(Salih Erşangil)



Her şey birbirine karıştı. Kim KKTC kim Türkiye vatandaşı belli değil. Sonra da Türkiye karışmasın… böyle başa, böyle traş…

(Hüseyin Ekmekçi)





İç politikadan bağımsız... Nefis!

Tatar, Denktaş bey ve ben gibi arkadaşlar AB, ABD, UK, BM’nin bizim aleyhimize emek harcadıkları, hukuk ve insanlık yoksunu olduklarına emindik ve hayır demiştik...

Erdoğan yeni idi diyelim... Ya bizim arkadaşlar....? 1914 sömürgesi, 1921 plebisit, 1931 isyanı, 1950 plebisit, 1955 Yunanistan Ordusu mensubu, Anadolu’da Türk kasabı Grivas’ı ve 1963 Papaz Muskos M. genosit harekatını Ballll gibi biliyorlardı...! Solumuz bunlara emperyalist ve faşist olarak bakmıyorlar mıydı!? Bukadar mı saftılar, yoksa yemlenip, sendikacıları VS ihya ederek afsunladılarmı!? O düdükler, Flyerler, bandanalar, 120 gr/M. Kare kalite basılı malzemeler, araba giydirmeler, kiralık arabalar ve de Karpaz’da para dağıtırken dövülenler meselesinin öznesimiydi etkileyen acaba!? Hele da içimizdeki ctp ve tkp de yer almış o Erenköy mücahitleri abilerimiz....

(Hasan Nihat Erduran)



30 Nisan 2023 tarihine kadar sunulması zorunlu olan 2022 Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri için beyan verme tarihi, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası'nın 18'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası uyarınca, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Duyan da zannedecek, vergi yükümlülerini çok sevdiğiniz için süre verdiniz.

241 Bu Yasanın 18’inci maddesi kuralları saklı kalmak koşulu ile beyanname verme yükümlülüklerinde, tahakkuk işlemi yapılmak için beyanname vermesüresinin sonundan başlayarak 15 (onbeş) gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse, vergi kaybı olmamış sayılır.

Siz, 18 Mayısa kadar süre vermeseniz de süre kendiliğinden 15 mayısa kadar uzamıştır

(Hüseyin Garip)