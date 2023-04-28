Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, partinizin ara seçime onay vermesine karşın hükümet ortağınız YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın bu seçimin maddi külfetten başka bir şey olmadığını söyleyerek karşı çıkması oldukça dikkat çekti. Anlaşılan ortağınızla aranız limoni.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılan indirim sonrası uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarında düşüşün devam etmesi sonrasında bu hafta da indirim olacak mı sorusunu akla getirdi. Yoksa dövizdeki yükseliş buna izin vermiyor mu?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, İstanbul’daki TEKNOFEST etkinliğine Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne destek amacıyla gitmenize karşın oradaki ülkemizden giden diğer kuruluşlara da ziyaretlerde bulunmayı ihmal etmemişsiniz. Kolay gelsin.
 
Sn. Çelebi Ilık, dün bölgeli bir partiliniz makamınızda sizi ziyarete gelmiş ancak, toplantı olduğunuzu söyleyerek onu göndermişsiniz. Bölgelilerinize karşı daha duyarlı olmanızda fayda var.
 
Sn. Şenol Uçar, güzel bir duyarlılık örneği sergileyerek, Alaniçi Okulu’nda uzun zamandır boş olan satranç zeminin taşlarını Uçar Metal şirketi adına sponsor olarak alıp teslim etmişsiniz. İnşallah başka şirketlere de bu davranışınız örnek olur.
 
Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, kamuoyunda sizin bir partiden milletvekili adayı olacağınız yönündeki haberleri yalanlamanıza karşın vatandaşlar sizi bu göreve layık görüyor. Hiç siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?
 
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