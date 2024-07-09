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Vatandaş, bankaların tek personelle idare edilmesinden bıktı

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Vatandaş, bankaların tek personelle idare edilmesinden bıktı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarının gelmesiyle birçok devlet dairesi gibi bankalarda da personel bulmanın güçleştiğini ve bu nedenle de vatandaşın eziyet çektiğini dile getirdiler.
Son günlerde gittikleri bankalarda sadece bir vezne ile çalışan birçok banka gördüklerini söyleyen vatandaşlarımız “Arkadaş şu bankalarda sıra numarası alıp beklemektense eve gel makineye kıyafetlerini at yıka ütüle, varsa bulaşık teknede onları da yıka sonra bankaya gel zaten sıra anca gelir. Vallahi bardon gancelli bir personelle koskoca bankayı idare etmeye çalışırlar be gardaş” diyerek sitem ettiler.
Bu çağda insanoğlu için bir dakikanın bile çok değerli olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, onlarca dakika sıra beklemenin akıl işi olmadığını sözlerine eklediler.
 
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