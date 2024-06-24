Adamlar, ülkemizde, Atatürk ilkelerine dayalı eğitimi ve devlet düzenini ortadan kaldırıp;

“Şeriat”a dayalı gerici ve yobaz bir düzen kurmaya çalışıyor;

Bizim ilerici geçinen Siyasiler ve STÖ'ler ise;

Esası açıkça söyleyip, karşı çıkıp engelleme yoluna gideceklerine,

Masum gibi görünen, baş örtüsü, din eğitimi vb. ile oyalanıp, bir de insan hakları ve kişisel özgürlüklerden söz ediyorlar.

Hala,

Tecavüze karşı çıkıp mücadele edeceklerine,

Arkaya yaslanıp, tecavüzün tadını çıkarma yolunu seçiyorlar.

Yazık...

(Ülker Fahri)



MAL BEYANI VE TESEKKÜR.

Mal beyanı yapmak herkese ait bir paylaşım değildir.

Doğum günü münasebetiyle masengerim kilitlendi WhatsApp doldu taştı telefon çaldı durdu.Hepinize yetemedim yetmeme imkan yok teşekkür etmek için.İyi ki varsınız diyorum.

Hani şimdi bunca arayan soran varken akla başka birsey gelmesin diye mal beyanı yapmayı da uygun buldum.

Eşim, 2 kızım, 2 oglum ,3 torunum var.Atım yok bisikletim bir de motorum var.Yatım yok ama bir çift deniz paletim ve deniz gözlüğüm var.Ucagım yok ama canavar gibi bir reno tx bir de Toyota var.Malikanem yok ama basımı sokacak bir evim bahcesinde de bir plastik havuzum var.Bankada mevzuatlarım yok çeşit çeşit kredi kartları da yok borcum da var(yiğidin kamçısı)Allaha şükür kimseye de muhtaç değilim.Ggecinip gidiyoruz.Ha sakın açınır durumda olduğumu sanmayın ha...Bu saydiklarimın yanında siz sevgili dostları biriktirmişim ki dünyanın nakitsiz gayrimenkulsuz en zengin insanıyım.

Gönlünüz zengin olsun,yüreğiniz, sevgi dolu olsun "yıkılmadım ayaktayım"diyebilesiniz.

İyi ki varsınız.

Ha inşallah nerden buldun yasası gecirmezler yoksa yanarım vallahi.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Toplumların gelişimi eğitimle doğrudan ilişkilidir.

İyi bir eğitim sistemi aydınlık bir gelecek demektir.

Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan dördüncü hedef; “Nitelikli Eğitim”dir.

Bu hedef herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve kaliteli bir eğitim hizmeti sunmayı, eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlar.

(Layık Topcan)



SOĞUK MUTLULUK: Ne mutlu yazın bu bunaltıcı sıcaklarında soğuk zincir içinde yaşam sürdürebilenlere... Klimayla soğutulmuş konuttan klimalı arabaya atla, o arabadan çıkıp klimalı işyerine ya da ilgili başka mekânlara geç, bunalımı duyumsamadan kesintisiz soğuk zincirin keyfini sür!. Da kaç kişi yakalayabiliyor bu soğuk mutluluğu!..

(Ahmet Tolgay)





Sn. Ersin Tatar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iyi bir şekilde çalışması belki de mülkiyette son günlerde yaşanan gelişmeler için bir çıkış yoludur… Ama bunu göstermek şart…



Sn. Ünal Üstel, mülkiyet konusunda son günlerde Güney Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler umarız ülkemize ekonomisine olumsuz etki yapmaz. Bu konuda en fazla endişe duyanlar herhalde yabancı yatırımcılar olsa gerek…



Sn. Hüseyin Çavuş, tarım sektörünün içinden gelen bir bakan olarak tahıl alımlarında geçikmenin çiftçiyi zora soktuğunu herhalde en iyi siz bilirsiniz. İnşallah kısa sürede çiftçiyi de memnun edecek fiyat belirlenerek, alımlar başlar…



Sn. Erhan Arıklı, EURO2024 Şampiyonası’nda Türkiye’nin Portekiz ile oynamış olduğu ve farklı mağlup olduğu karşılaşmayı canlı izleyenler arasındaymışsınız. Siz de teknik direktörü suçlayanlar arasındaymışsınız. Ancak bizce kapasitemiz buydu…



Sn. Ahmet Savaşan, ülkemizin önemli kültürel ürünlerinden olan hellim yapımını dün ana evinde ailecek yaparak kültürümüzün yaşamasına tanıklık etmeniz çok önemli. Ancak yeni nesil bu geleneklerimizi sürdürecek mi dersiniz?



Sn. Eray Göksan, ayak başparmağınızdaki tırnak batmasını önemsemeniz başınıza büyük dert açmış ve bayram öncesi acil ameliyat olmak zorunda kalarak bayram tatili evde geçirmişsiniz. Geçmiş olsun diyoruz…

