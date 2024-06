SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sosyal medyayı kullanmak edep ve adap ister.Narsist duygularla bir yazı yazıp o paylaşımın altına hakaret ve saygısız yorumlar yapılmasına müsaade etmek egoizmin tavanı ezikliğini son kademesidir. Konuşmasını bilirsen konuşacaksın ilham alsınlar, konuşmasını bilmezsen susacaksın insan sansınlar. Senih bey az önce elektrikler gitti…Kıb-Tek şebekede her an elektrik varmış gibi davranılmasını istedi…Ben de klima çalışıyormuş gibi yapıp serinlemeye çalışıyorum, hatta bir ara üşüyüp kapattım…Galiba yan komşu da maç izliyor gibi yapıyor, çünkü az önce golll diye bağırdığını duydum…!!!SORUNUN YANITI BELLİ: Israrla soranlar var: "Güney Kıbrıs’ta taze karkas et daha ucuz olduğuna göre neden güneyden et ithaline izin verilmiyor?.." Bunun yanıtı belli: Çünkü Güney'den yapılacak et ithali Avrupa'dan yapılandan daha ucuza gelmez.. Kilosu 375 TL'ye Güney'den et ithal edebilİr miyiz?.. AB üyesi Güney Kıbrıs da, bizden daha ucuz olsa da, henüz et üretiminde Avrupa standartlarını yakalayamadı...İthal donmuş etler 2 günde tükenmiş.Bu ülke insanına hiç yakışmayan, yoksa çok mu yakışan haller ve yorumlar!Olan ne?Hayret mi ediyorsunuz?Ucuz ete hücum.Çünkü,Bu ahali,Karnı "tok" ama gözü "aç" bir kalabalık.Ne bulursa yemeye meraklı...O nedenle değil mi ki;Çocukların yüzde 80'i ObezBüyüklerin yarısı sağlık sorunu ile boğuşuyor.Tüccarı sahtekar ve hırsız,Sattıkları bir çok ürün ya sahte ya aşırı zehirli, katkı malzemesi derseniz gırla...Zeytin yağı ucuz yemeklik yağla karıştırılmış sahteBala şeker karıştırılmış sahteHellim, peynir, yoğurt, toz sütten yapılmış sahteTavuk kilo bassın diye, su enjekte edilmiş sahteKıymaya yağ, sakatat ve boya katılmış sahte...Daha sayayım mı...Şikayet eden var mı, yok.Araştıranı yazana kulak veren var mu, yok.O zaman,Beş beter olunuz,Layıksınız...Almanya’da emekli oldum!! Sigortalara KKTC’de SSK hayatta olduğumu belgelememi istediklerini söyledim!! Siz de ister misiniz hayatta olduğumu ispat etmemi diye sordum. Tam olarak ne demek istediğimi anlatmaya çalıştım. Anlamadılar. Vazgeçip iyi günler diledik. Zavallı Almanya daha çok yol katetmesi lazım