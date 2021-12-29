Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, sürekli kullandıkları

Hamitköy kavşağında bulunan trafik ışıklarında yaşanan olayı uzun zamandır gözlemlediklerini dile getirerek, bu konudaki düşünce ve önerilerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, bazı sürücülerin ya kural bilmezlikten veyahut kural tanımamazlıktan mı bilemediklerini kırmızı ışık yanmasına rağmen trafik güvenliğini tehlikeye atarak geçiş yaptıklarını ifade ettiler.

“Bu duyarsız sürücüler her kırmızı ışıkta geçerler mi yoksa olay bu ışıkta mı?” diye soran vatandaşlarımız, buradaki yeşil ışık süresinin kısa olduğunun doğru olduğunu, uzatılması gerektiğini ifade etti ve “Ama sonuçta süresi şu an o kadar ve uymak zorundayız” dedi.

Ülkemizde bu ışıklarda duracak ve eğer insanlar ceza yolundan anlıyorsa ceza kesecek polis olup olmadığını soran vatandaşlarımız, “Birkaç sefer kesilsin bakayım kim geçmeye cesaret edecek?” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

