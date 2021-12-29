Zam olacağında gece 10’da açıklar 12’de uygularsınız ama indirim yapacaksanız ki o da belki... Pazartesi söyleyip Perşembe bakacayık duruma dersiniz ... Yaptık 12’den itibaren geçerlidir ne demezsiniz?

(Tekin K. Birinci)





Şimdiden uyarayım:

CTP''nin "yaptık yine yaparız" sloganı en az geleceğe yürüyoruz sloganı kadar işlemeye müsait, altı dolu olmayan bir slogan, türlü şekilde manipüle edilebilir, geçmişi öne çıkarmasından dolayı ise, arşive girilmesi halinde ise cevaplanması güç şeyler çıkacağı muhakkaktır.

Propaganda döneminde gene olması değil de nasıl sorusunun cevaplanmasıdır benim arzum.

Fıtratım gereği bu pası kullanmıyorum ama tüm haklarımın saklı olduğunu da duyurmak isterim.

(Cenk Özdağ)





Dünya üzerinde devlet olduğu iddia edilen bir yerde "Bu ay da maaşlar ödenecek" denilen tek yer bu topraklar herhalde.

Baksanıza, Başbakan müjde veriyor; "Bakarsınız 3 gün önce öderiz" diye...

(Nezihi Beyaz)





Hükümet; 1 haftada 1.2 milyar TL ödeme yapacağını açıkladı. Tamamen maaş. Aylık 600 milyon TL civarı ve 13’üncü maaş. Henüz 5 aylık ödenmeyen ek mesai, öğretmenin hazırlık ödenekleri de beraberinde gelecek. Zengin devletiz, bu krizde iyi para

Asgari ücret 7 bin TL olarak onaylandı. İşverenin itiraz hakkı olsa da piyasa bu ücreti kabul etti. Burada benim beklentim, asgari ücret 7 bin TL kalsa da, piyasada döviz bazlı ucuzlamanın sağlanması. O zaman 7 bin TL bir işe yarar, asgari ücretlinin de alım gücü yükselir

Un çok pahalı, ekmek ucuzlamıyor. Yem girdileri çok pahalı, et—süt ürünleri ucuzlamıyor. Yurt dışına bağımlı olduğumuz bakliyat ürünleri çok pahalı, piyasada azalan hıyar bile 22 TL oldu, kiloya 6 adet ya girer ya girmez. Beslenmek hiç bu kadar zor olmamıştı

Hükümet, 2021 yılında yapması gereken bir çok ödemeyi, 2022 yılı bütçesinden yapıyor. Öğretmen ödeneklerinden elektrik borcuna, su borçlarından belediyelere aktarılacak kaynaklara kadar, 2022’deki kaynaklar Ocak ayında tüketiliyor

Özel sektör yapılan bu açıklamalar içerisinde var mı? “Şu sektörün ayaklanması için, şu sektörde üretim devam etsin diye” başlayan tek bir cümle duydunuz mu? Duymadınız. Duymayacaksınız. Devlet ancak da mecburi ödemelerine yeten kaynağa ulaşıyor

(Hüseyin Ekmekçi)



Lefkoşa'da yaşamak zorr. Bugün şeherde bir bağ buruşmuş gömeçin fiyatını sordum 10 TL abi dedi. Adama mahsus 8 TL olmaz mı dedim. Olmaz abi dedi. Maşallah

(Gürsel Karagözlü)





ALMANYA 70000 (yetmiş bin) sağlık kuruluşu ve 8000 (sekiz bin) kilise,

* FRANSA 60000 (altmış bin) sağlık kuruluşu ve 9000 (dokuz bin) kilise,

* TÜRKİYE 7000 (yedi bin) sağlık kuruluşu ve 85000 (seksen beş bin) cami vardır.

Dünyadaki müslüman sayısının %6 (yüzde altısı) Türkiye'de iken,

cami sayısının %65 (yüzde altmışbeşi) bu ülkededir.

Diyanetin bütçesi 12 milyar TL.

Sağlık bakanlığının 2.7 milyar TL.

Doktor sayısı 107 bin

İmam sayısı 275 bin

Hastahane sayısı Bin 250

Cami sayısı 85 bin

Doktor açığı 105 Bin

İmam fazlası 115 Bin

Her yıl mezun olan doktor sayısı 9 bin

Her yıl mezun olan imam sayısı 60 bin

Değerlendirmeyi sağduyunuza bırakıyorum.

(Ülker Fahri)



