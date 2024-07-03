“Bu mu çağdaşlık seviyemiz?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız geçtiğimiz gün sabah yürüyüşü yapmak için gittikleri Kumsal Park’ta karşılaştıkları görüntüyü bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Kumsal Parkı’nın Lefkoşa’nın en güzel yürüyüş parkı olan parklardan biri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız ancak burayı kullanan bazı kendini bilmez kişilerin burayı meyhaneye çevirdiğini kaydettiler.

“Herhalde geceleyin bazı gençler burada vakit geçirdiler. Ama bu vakit geçirme sonrasında çevrelerini ahıra çevirmişler. İçtikleri içki ve diğer içecek şişeleri, çerezlerin poşetleri, kabuklar ve daha birçok şey etrafa bırakılarak gidilmiş. Bu mu bizim çağdaşlık seviyemiz?” diye isyan eden vatandaşlarımız bunları kim yaparsa bulunup cezalandırılması gerektiğini kaydettiler.

İnsanın yaşadığı veya kullandığı çevreye saygısı olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Avrupa’da bu şekilde park alanını kirleten kişi veya kişiler görmek mümkün değil. Çünkü hem ağır bir ceza ödeyecektir. Hem de çevreye verdiği zararın farkındadır” dediler.

