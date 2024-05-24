İş güvenliğine ne gerek var?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle inşaat alanlarında çalışan kişilerin iş güvenliği olmadan çalıştırıldığına vurgu yaparak, geçtiğimiz günlerde bir inşaatta çalışanları fotoğrafladığı resmi bize göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Resimde görüldüğü gibi dört katlı bir inşaatın karkas yapımında çalışan işçilerin hiçbirinin ne kafalarında kask ne de bellerinde bir halat olmadan üst katların kolonlarını hazırlamaya çalıştıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu işçilerin canları avuçlarında çalıştıklarını kaydettiler.

Hiçbir güvenlik önlemi olmadan bu işçilerin başlarına bir şey gelse bunun hesabını kime sormak gerektiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Bu inşaatlarda çalışan işçiler mi yoksa onları çalıştıranlar mı suçlu olur?” diye konuştular.

