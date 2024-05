SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıyıda köşede kalmasın…

İlgili üniversitede görev alan diş doktorunun, doktora diploması sahte…

Bırak ki dişhekimleri odası başkanı… okulda da görevli…

Diploma veren konumdaki birisi, kendisine sahte diploma verebiliyor.

Bu üniversitenin dişçilik fakültesinde verdiği diplomalara biz nasıl güvenelim?

YÖDAK ve YÖK’ten böylesi kritik bir bölüm için “hemen” izin alan üniversite yönetimi, diplomaların da böyle dağıtılmasına göz yummuş.

Yazık.

(Hüseyin Ekmekçi)



...Yol kapatırsın, ateş yakarsın, hatta yumurta da atarsın.. İstersen hayvan dışkılarını da yola dökersin.. Bunların tümü yapılabilir elbette.. Ya da daha yaratıcı bir şeyler bulursun… Ama kamu malına zarar vermek de nedir?

Burada hayvancı kadar hükümetin de, güvenlik güçlerinin de hatası olduğunu düşünüyorum! Bu demokrasi değildir, demokratik bir eylem hiç değildir!

Kamu malına zarar verilirken seyretmek değil, buna izin verilmemesi gerekirdi! Zira bu devletin itibarını yerle bir eden bir tutumdur

(Aytuğ Türkkan)





EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÖFKE VE HEYECAN KONTROLÜ VE TEDBİRLER

Çocukluk ve gençliğin eğitim ve öğretiminde heyecan ve öfke gibi duyguların eğitimi oldukça önemlidir.

Eğer bu marazi psikolojik semptomlar ırsi geçişle veya bir başka ifade ile doğumla ilgili değilse demek ki bu tür psiko sosyal semptomlar eğitim,öğretim ve en kötü olasılıkla psiko-sosyal müdahalelerle mümkün olduğu oranda düzeltilebilir.En kötü ihtimalle sosyal yaşam için zarar verici özellikleri minimuma indirgenebilir.

Aksi takdirde gerek heyecan, gerekse öfke kontrolsüzlüğü sosyal ilişkiler vetiresinde,

Özellikle örgün eğitim uygulamalarında gerek ilgili bireyler,gerekse o bireylerin mensup oldukları sosyal kurum ve /veya kuruluşları için oldukça üzücü sonuçlara neden olabilir.

Örneğin sosyal yaşamda öğrenme ve başarı adına kontrolden yoksunluğun ne kadar başarıyı aşağılara çektıği

deneyimlerle de saptanabilir.

Başka duygular için de aynı veya benzeri saptamalarda bulunabiliriz,

Mesela fobiler...Marazi korkular.Öğrenim esnasında öğrencinin öğretmenden veya her hangi bir dersten korkutulması.Hatta tiksintiye yol açmaya neden olması.

Öfke sosyal yaşamda muazzam zararlara neden olur.Sosyal uyumsuzluğun en önemli nedenidir öfke.Oyunlarda öfke reaksiyonları.İnsanlar arası hizipleşmeler,farklılıklara tahammül edememek.Aşırı kıskançlıklar..Bunlar çoğu kez gerek bireylere ve gerekse de mensup oldukları kurumlara hayli zarar vermektedir.O halde başa dönmek gerekirse eğer otizm gibi heyecan bozuklukları ırsi değilse demek ki patolojik de değil ,eğitim ve öğretimle ilgilidir.

(Teoman Ersöz)



Bu havalar hic normal değil ! Bu ülkede o kadar normal olmayan durum karşısında bir de hava böyle olunca herkeste bir karamsarlıktır gider. Herkes sıkıntılı durumları paylaşır. Kısıtlı bir yaşama dönüş var gibi. Geçen yıl işler cok daha iyiydi. Piyasa daha canlıydı. Bu yıl herşey geriye geriye gidiyor. Tarihin hangi döneminde bu kadar belirsizlik yaşadık acaba? Yaşam matlaştı desem yalan olmaz ne gökyüzü net ne yeryüzü...

(Emine Sütçü)



TAYVAN GELİŞMESİ... 3. DÜNYA SAVAŞI ORADA PATLAYABİLİR: Dünya asıl bununla meşgul, biz ise KKTC ortamında nelerle meşgulüz!.. Bir miktar et ithal edilsin mi, edilmesin mi!.. Dünyada gündemi değiştiren son dakika: Çin sabahın erken saatlerinde ordusunu havadan ve denizden büyük bir operasyonla harekete geçirerek "benimdir" dediği Tayvan'ı kuşatmaya aldı... Her an Tayvan'a askeri çıkarma başlayabilir... Tayvan'a destek veren ABD'nin tavrının şimdi ne olacağına çevrildi global dikkatler

(Ahmet Tolgay)