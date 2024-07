Kıbrıs müzakerelerinde en önemli başlıklardan birisi de mülkiyettir. Yıllardır bu konuda birçok dava açıldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde.

Birkaç önemli dava var; Loizidu, Orams, Xenides-Arestis gibi. Paradigmayı değiştirdi bu davalar!

2005 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu kuruldu Kuzey Kıbrıs’ta, bir iç hukuk mekanizması olarak.

Bu komisyon, yıllardır birçok başvuruyu sonuçlandırdı. Çoğu tazminat ödeme kararı ile sonuçlandırıldı bu başvuruların.

Ne yazık ki sonuçlandırılmış bu başvuruların çoğunluğunun tazimatlarının ödenmesi yapılamıyor gerekli ve yeterli bütçe ayrılmadığından.

Bu ciddi bir sorun olarak dururken öte yandan habire inşaat yapılıyor, bu terk edilmiş Rum malları üzerinde!

2004 Annan Planı’nda, terk edilmiş mallar 1974 öncesi durumundaki değerinin üzerinde bir değerde geliştirilirse, tazimatı ödenecek ve mülk 1974 sonrası kullanıcı olarak tanımlanan “yeni mal sahibinde” kalacaktı ya; gözü açıldı birçok “girişimcinin”(!)

Yiğidin hakkını yiğide verelim, nemelazım piyasada çok akıllıca satın alındı bu Annan Planı’ndaki düzenleme!

O günden bugüne, 20 yıldır habire dağ, taş, ova, deniz kıyısı demeden her yere inşaat yapıyoruz, tazminatlar için nereden, kimden gelecek bu paralar diye düşünmeden, hesap etmeden

(Layık Topcan)



BOĞAZ - GÖNYELİ ÇEMBERİ YOLU

Bu yol. K.K.T.C nın AORT Damarıdır.

Yerli, yabancı ve turistlerin kullandığı bir yoldur.

Özelliklede Sayın CB ve Başbakan ve birçok yetkili bu yolu en az günde iki defa kullanırlar.

Bu yolun temizliği ve görünümü ile ilgili çok eskiden beri yazıyorum.

Geçmiş aylarda kirlilik o kadar artmıştı ki;

- Görmüyor musunuz?

- Organizasyon yapamıyor musunuz?

- Personel Çalıştıramıyor musunuz ?

Diye ağır bir eleştiri yapınca temizlik, yapıldı.

Şimdi yine bazı noktalarda plastik atıkları var.

Esas sorun yolun orta refujundaki kuru otlar gariban zakkumları( ki bunları zamanında kim ektiyse analım) aştı.

Yol kenarlarında hiç ot temizliği yapılmadı. Görünüm içler açısı.

Halbuki benim hesabım 10 işci, 10 gün bu yol düzenlenir. Emek 150 000 TL.

Belediyelerin çöp kamyonları geçerken çıkan otları alır.

Bu rakam ,Devlet erkanın verdiği bir yemek/ kahvaltı parasından azdır?

(Yücel Dolmacı)



KİRLENEN VE YOKSULLAŞAN AB ÜYESİ: Komşumuza da göz ucuyla şöyle bir baksak mı?.. Güney Kıbrıs’ta çevre kirliliği had safhaya ulaştı alınan tüm çevreci önlemlere karşın... Ve şimdi gerçekten caydırıcı cezalar geliyor gündeme... Çevre kirliliğine neden olanlara 20 bin Euro ceza geliyor… Ha "Biz de KKTC olarak ilham alabilir miyiz acaba?" sorusunu sorarak diğer konulara geçeyim....

Rum İstatistik Dairesi’nin son tespitlerine göre Güney Kıbrıs’ta yoksulluk endişe verici boyutlara ulaştı… Nasıl bir AB ülkesi bu böyle?.. Yoksa AB kaynaklarını daha fazla söğüşleyebilmek için merhamet senaryoları mı uyguluyorlar?.. Diğer yandan, Güney Kıbrıs'ta birçok konuda AB kriterlerine uyulmadığı ise bir diğer gerçek... Bunun yığınsal örnekleri her gün Güney Kıbrıs yaşamını etkilemekte...

Güney Kıbrıs’ta, “Kıbrıs Üniversitesi’”nden onur derecesiyle mezun olan Lambros Dionisiu’nun mezuniyet töreninde yaptığı ve büyük yankı yaratan o konuşmayı bu bağlamda anımsamakta yarar vardır…

(Ahmet Tolgay)