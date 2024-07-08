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Güneş enerjisini faydalanmak şart

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Güneş enerjisini faydalanmak şart
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Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesindeki Arapköy köyünden ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafta Teknecik Elektrik Santrali’nden yükselen kara dumanlara dikkat çekerek sitemlerini dile getirdi.
Dünyada artık toplumların termik ve nükleer santralleri terk ettiğini ifade eden vatandaşımız “Millet sürdürülebilir enerji kaynakları arar, Kıbrıs’ta termik çalışır, Türkiye’de ise nükleer santral kuracağız derler. Halbuki her iki ülkede de sürdürülebilir enerji kaynakları ne kadar bol” diye konuştu.
Ülkemizde neredeyse yıl 365 gün güneş olduğunu ve bu güneş enerjisini değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken vatandaşımız “Yılda toplasanız 2 ay güneş gören Almanya da bile bizim ülkelerimizden daha fazla kullanıyor bu kaynakları insanlar” diyerek sitem etti.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara dumanın bölgeyi adeta zehirlediğini söyleyen vatandaşımız artık bu durma dur demenin zamanının çoktan geldiğini vurguladı.
 
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