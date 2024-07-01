Girne Kapısı trafik ışıkları SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın tarih kokakn bölgesi olan Girne Kapısı bölgesindeki yaya geçidindeki trafik ışıklarının uzun zamandır arızalı olduğunu iddia ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesine kuzeyden giriş kapısı olan Girne Kapısı olarak bilinen bölgedeki trafik ışığının yayaların geçmesi için konulduğunu belirten Lefkoşa sakini vatandaşlarımız “Girne Kapısı’nda yaya geçidinden geçmek için düğmeye basıp 5 dakika kırmızının değişmesini bekledik. Sonra baktık yeşile geçmez dikkatlice karşıya geçtik” diyerek bu ışıkların çalışmasından kim sorumluysa birisinin gidip düzeltmesini talep ettiler.

“Eğer düzelmezse de kaldırın oradan ki insanlar dakikalarca buradan boşuna beklemesinler. Fakat bu sorunu düzeltmek o kadar zor olmasa gerek. Teknoloji çağında her şeyin bir çözümü vardır elbet” diyen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

