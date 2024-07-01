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Uyarı levhasını takan yok

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Uyarı levhasını takan yok
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde insanların yaşadığı çevreye karşı daha duyarlı daha saygılı olması gerekirken tam aksine çevreyi kirletmeye devam ettiğini ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.
Mağusa’dan bize ulaşan vatandaşlarımız, belediyenin çöp ve moloz bırakılmaması ile ilgili uyarı tabelası yerleştirmesine karşın bu bölge sakinlerinin bu tabelayı dikkate almayarak çöplerini ve molozlarını buraya bıraktığını ve sonuçta hem çirkin görüntülerin hem de sağlık sorunlarının ortaya çıktığını kaydettiler.
İnsanların yaşadığı çevreye bu şekilde çöp ve molozlarını bırakarak ne elde ettiğini sorgulayan vatandaşlarımız “20 metre ilerde bulunan çöp konteynerine gidip çöp ve molozlarını bırakmak yerine yol kenarına bırakılan çöp ve molozlar kedi köpekler tarafından dağıtılınca çirkin görüntüler ortaya çıkıyor” dediler.
Eğer problemin yeterli çöp konteyneri olmaması ise Belediyeden neden talep edilmediğini de sorgulayan vatandaşlarımız, herkesi biraz daha çevresine karşı duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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