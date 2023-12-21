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Doğaseverlerin yüzü gülüyor

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Doğaseverlerin yüzü gülüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kasım ayının ortasından itibaren başlayan bereketli yağmurlar sonrasında doğanın bereketli yüzünü göstermeye başladığı ve doğadan ekmeğini çıkaranların yüzünün güldüğü bildiriliyor.
Kış aylarının sevilen yiyeceklerinden ve mezelerinden olan mantar ile garavollilerin yağan bu yağmurlarla birlikte yüzünü göstermeye başladığı bildirilirken, özellikle kış aylarında doğadan topladıklarıyla harçlıklarını çıkaranların mantar toplamaya başladıkları gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Özellikle Beşparmak dağları yamaçlarında ve Mesarya’nın kuzey doğu bölgesinde kalan alanlarda bulunan mantar türlerini toplayıp satan vatandaşların bugünlerde doğayı adım adım gezdikleri bildiriliyor.
Öte yandan kaz ayağı, ayrelli gibi doğal bitkilerinde yeşermeye başladıkları aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.
 
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