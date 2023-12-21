Her yer başıboş köpeklerle doldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde büyük av sezonun sonuna gelindiğini belirterek, artık avcıların birçoğunun ava gitmekten vazgeçtiğini ve bu nedenle av köpeklerini doğada bırakarak eve döndüklerini savundular.

Birçok köyde hatta şehir içlerinde bile başıboş dolaşan köpek sayısının oldukça fazlalaştığını duyduklarını ve gördüklerini belirten vatandaşlarımız, bazı köpeklerin yemek bulamadıkları için evlere girmeye başladıklarını ve rahatsızlık yarattıklarını dile getirdiler.

Avcılara seslenen vatandaşlarımız, “Köpeklerinizi başıboş doğaya bırakmak yerine onları hayvan barınaklarına bıraksanız kötü mü olur? Bu kadar vicdansız olmayın” diyerek çağrı yaptılar.

