banner913
banner932
YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu
YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu
21 0
Unutmadık, unutmayacağız
Unutmadık, unutmayacağız
9 0
 
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
11 0
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
12 0
Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
15 0
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
24 0
banner996
banner985

Her yer başıboş köpeklerle doldu

banner989

banner974
Her yer başıboş köpeklerle doldu
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde büyük av sezonun sonuna gelindiğini belirterek, artık avcıların birçoğunun ava gitmekten vazgeçtiğini ve bu nedenle av köpeklerini doğada bırakarak eve döndüklerini savundular.
Birçok köyde hatta şehir içlerinde bile başıboş dolaşan köpek sayısının oldukça fazlalaştığını duyduklarını ve gördüklerini belirten vatandaşlarımız, bazı köpeklerin yemek bulamadıkları için evlere girmeye başladıklarını ve rahatsızlık yarattıklarını dile getirdiler.
Avcılara seslenen vatandaşlarımız, “Köpeklerinizi başıboş doğaya bırakmak yerine onları hayvan barınaklarına bıraksanız kötü mü olur? Bu kadar vicdansız olmayın” diyerek çağrı yaptılar.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.