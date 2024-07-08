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“Bu yok oluşa karşı ne zaman harekete geçilecek”

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“Bu yok oluşa karşı ne zaman harekete geçilecek”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde tüm hızıyla devam eden betonlaşmanın sadece tarım arazilerini değil dağlarımızı da yok ettiğini dile getirerek sitemlerini gönderdikleri fotoğrafla paylaştılar.
Fotoğrafı dün Mağusa’dan Girne’ye gitmek için kullandıkları Değirmenlik dağyolu bölgesinde çektiklerini belirten çevre dostu vatandaşlarımız “Maalesef betonlaşmanın etkisiyle ülkemizde taş ocakları aralıksız üretim yaptığı için dağlarımızda yok olmaya devam ediyor” diye konuştular.
Vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi dağın neredeyse bitmek üzere olduğunu ve yakında Lefkoşa’dan Girne bölgesinin denizinin görünür olacağını ifade ederek “Bu yok oluşa karşı ne zaman harekete geçilecek. Beşparmak dağları neredeyse kayboluyor. İlerde büyük felaketler yaşanırsa hiç şaşırmayacağız” dediler.
Ayrıca bu taşocaklarından yayılan toz toprağı bölgedeki diğer bitki örtüsünü de bitirmek üzere olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Yazık hem de çok yazık” diyerek sözlerini tamamladılar.
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