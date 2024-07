Sıcaklığın 40 derece altına düşmediği bir ülkede, elbette yüzde 13 zam ile gönderilen faturalar böyle olacaktı.

Hem tüketim arttı, hem enerji zamlandı.

En çok üzüldüğüm, nerden baksan şu an faturalarımızın yüzde 30’u kötü yönetim, rüşvet, ihale mafyası, gereksiz istihdama gidiyor…

Kıb- TEK’i de bir avuç çapsız, ihaleci, “huzur hakkından” gelecek 1 asgari ücrete muhtaç insanlar yönetiyor.. yoksa neden orda oturmaya devam etsinler?

Utanırlar, istifa falan ederlerdi…

Geriye ne kalıyor? İş takibi, ticaret…

Başka da manası yok zaten. Bu kadar bedduayı çekmeye değer mi?

(Hüseyin Ekmekçi)





TONLA ZAM: Biraya yüzde 33'lük 'fon" zammı yapıldı... Ne fonu?.. Ton zam bu, ton zam.. Tonla zamdan sonra 50 TL'nin altında bira kalmadı... Bazı marketler soğutma ücreti de alıyor!.. Ha, bir de restoranlarda ve meyhanelerde bira isteyin bakalım!..

(Ahmet Tolgay)





Trafikte ölüyor, öldürüyor, öldürülüyoruz!

Ülkenin her kurumunda her alanda bir dağınıklık, bir kaos yaşanıyor.Adına ne denir bilmiyorum!

Ölümlere bile tepkimiz azaldı. Çok sıradan, doğal bir şey yaşanmış gibi kabulleniyoruz kazaları,ölümleri!

Son günlerde canımızı yakan veya canımızı hep yakan bitmeyen derdimiz ise yine trafik!

Bizlerin yarattığı ve kanımızla canımızla besleyip bir canavar haline getirdiğimiz, trafik terörü!

Nereden baksan bir yara. Aileleri dağıtan, aşkları bitiren, anaları evlatsız, evlatları annesiz babasız bırakan korkunç bir bela.

Hiç azalmayan bir dert.

Nereden başlasak?

Önce eğitim mi?

(Eralp Şerifoğlu)





Seviyorum insanımızın hala saf ve temiz duygularla kendine çözüm bulmasına.

Arkadaş diyor ki"Hocam belki yolu komple yapar iskele belediyesi" Vallahi gülmedim,gülemedim ama esprili mesaj attım."Belediye bu yolu komple yapar yapmasına ama longbeach ten mersin'e araba tüneli projesi var"Buna zamanı yok.

Bilemiyor ki Belediyeler Anayollardan sorumlu değil. Ama yine de memnuniyetini belirtmekten geri kalmıyor. Kanaatkar toplum olmak işte bizi bazen böyle hoş durumlarla karşılaştırır.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Persembe gun Ercan'dan yapilacak bütün uçuşlar muhtemelen iptal zira KIB-TEK YONETIMI(!!!!) 650 TL ve üzeri elektrik borcu olanların elektriğini kesecekmis. Ercan havalimaninin sahibi gibi davranan Emrullah'in KIB-TEK'e 90 milyon TL ödenmemiş borcu var! Hazirla 90 milyonu Emrullah!

(Alev Şensoy)