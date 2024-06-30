Olimpiyatlar için haydi Buse

2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak olan atletlerin belirlenmesi için 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışma periyodu, 30 Haziran Pazar günü sona eriyor. Olimpiyat hedefiyle yoğun bir sezon geçiren temsilcimiz Buse Savaşkan da son günde Türkiye Şampiyonası’nda piste çıkarak hedefine ulaşmayı amaçlıyor





Yoğun periyodun sonuna gelindi

2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak olan atletlerin belirlenmesi için 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışma periyodu, 30 Haziran 2024’te sona eriyor. Bu tarihe kadar elde edilen derecelerin yanı sıra yarışmalarda elde edilen puanlar da olimpiyatlara katılım yolunda büyük önem arz ediyor.

Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak olan Buse hem daha önce yine İzmir’de Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği 1.92’lik kişisel en iyi derecesini geride bırakmaya, hem de 1.94 olan Türkiye rekorunu kırmaya çalışacak. Buse ayrıca 1.97’lik dereceyi elde etmesi halinde de direkt olarak Paris Olimpiyatları’na katılacak.



Şu anda 26’ncı sırada

Paris Olimpiyatları’nın yüksek atlama branşına dünya genelinde en iyi 32 atlet katılım gösterecek. Şu ana kadar 16 atlet 1.97’lik dereceyi geride bırakarak direkt olarak olimpiyatlara katılım hakkı elde etti. Temsilcimiz Buse Savaşkan ise 1201 puanla 26’ncı konumda bulunuyor. Buse, Türkiye Şampiyonası’nda elde edeceği derece ile aylardır kovaladığı olimpiyat hedefine ulaşmayı amaçlıyor.



Buse’ye büyük destek

Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlar öncesinde son yarışına büyük destek veriliyor. Başbakanlık Spor Dairesi katkılarıyla Buse'nin annesi ve babası da İzmir'de yer alarak kızlarını destekleyecek. Ayrıca 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası için İzmir’e gelecek kafile de Buse’ye destek için Atatürk Stadı’nın tribünlerinde yer alacak.

Spor Dairesi yetkilileri ve Atletizm Federasyonu yetkilileri de bu tarihi yarışta Buse'nin yanında

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım yolunda son yarışına çıkıyor. Buse, İzmir Atatürk Stadı’nda yer alan Türkiye Büyükler ve U23 Şampiyonası’nın ikinci günü olan 30 Haziran Pazar günü piste çıkarak olimpiyat kotasını almaya çalışacak, gözler ve kulaklar bu önemli günde İzmir’de olacak. Buse’nin yer alacağı yüksek atlama kadınlar finali 19.40’ta başlayacak.2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak olan atletlerin belirlenmesi için 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışma periyodu, 30 Haziran 2024’te sona eriyor. Bu tarihe kadar elde edilen derecelerin yanı sıra yarışmalarda elde edilen puanlar da olimpiyatlara katılım yolunda büyük önem arz ediyor.Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak olan Buse hem daha önce yine İzmir’de Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği 1.92’lik kişisel en iyi derecesini geride bırakmaya, hem de 1.94 olan Türkiye rekorunu kırmaya çalışacak. Buse ayrıca 1.97’lik dereceyi elde etmesi halinde de direkt olarak Paris Olimpiyatları’na katılacak.Paris Olimpiyatları’nın yüksek atlama branşına dünya genelinde en iyi 32 atlet katılım gösterecek. Şu ana kadar 16 atlet 1.97’lik dereceyi geride bırakarak direkt olarak olimpiyatlara katılım hakkı elde etti. Temsilcimiz Buse Savaşkan ise 1201 puanla 26’ncı konumda bulunuyor. Buse, Türkiye Şampiyonası’nda elde edeceği derece ile aylardır kovaladığı olimpiyat hedefine ulaşmayı amaçlıyor.Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlar öncesinde son yarışına büyük destek veriliyor. Başbakanlık Spor Dairesi katkılarıyla Buse'nin annesi ve babası da İzmir'de yer alarak kızlarını destekleyecek. Ayrıca 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası için İzmir’e gelecek kafile de Buse’ye destek için Atatürk Stadı’nın tribünlerinde yer alacak.Spor Dairesi yetkilileri ve Atletizm Federasyonu yetkilileri de bu tarihi yarışta Buse'nin yanında olacak.