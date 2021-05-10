Mağusa bölgesi atletleri, Lefkoşa’da yarışacak

Atletizm Federasyonu, Mağusa bölgesi sprintler ve rekor deneme yarışlarını Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Covid-19 pandemisinde sporda kademeli olarak açılım kararlarının alınmasının ardından faaliyetlerini yapmaya başlıyor.

Bu bağlamda bugün Mağusa bölgesi sprintler ve rekor deneme yarışları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılacak. Saat 17.30’da başlayacak yarışlar Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, bireysel sporlara kademeli olarak izin verilmesiyle organizasyonları yapmaya başladıklarını belirtti. Samani buna rağmen ülkemizde vakaların çıkmakta olduğunu, kimseyi riske atmama adına branşları sprint, orta mesafe, atmalar, atlamalar şeklinde ayrı ayrı düzenlemeye karar verdiklerini ifade ederek, ilerleyen zamanlarda vaka sayılarına göre durum değerlendirmesi yaparak faaliyetleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.





