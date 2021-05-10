banner583
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
17 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
82 0
 
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
35 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
8 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
12 0
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
21 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
26 0
banner661
banner570

Mağusa bölgesi atletleri, Lefkoşa’da yarışacak

banner476

Atletizm Federasyonu, Mağusa bölgesi sprintler ve rekor deneme yarışlarını Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapacak

Mağusa bölgesi atletleri, Lefkoşa’da yarışacak
KKTC Atletizm Federasyonu, Covid-19 pandemisinde sporda kademeli olarak açılım kararlarının alınmasının ardından faaliyetlerini yapmaya başlıyor.
Bu bağlamda bugün Mağusa bölgesi sprintler ve rekor deneme yarışları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılacak. Saat 17.30’da başlayacak yarışlar Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, bireysel sporlara kademeli olarak izin verilmesiyle organizasyonları yapmaya başladıklarını belirtti. Samani buna rağmen ülkemizde vakaların çıkmakta olduğunu, kimseyi riske atmama adına branşları sprint, orta mesafe, atmalar, atlamalar şeklinde ayrı ayrı düzenlemeye karar verdiklerini ifade ederek, ilerleyen zamanlarda vaka sayılarına göre durum değerlendirmesi yaparak faaliyetleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
 

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.