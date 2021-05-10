Omonia kupasına kavuştu

Güney Kıbrıs 1. Liginde2020 – 2021sezonunu şampiyon tamamlayan Omonia, şampiyonluk kupasını Lefkoşa'da havaya kaldırdı.
Şampiyon Omonia’yakupası, GSP Stadında 1 – 1 tamamlanan Omonia–Apollon maçının bitmesinden sonra verildi. KOP başkanı George Kouma’danşampiyonluk kupasını alan Omonoia futbolcuları büyük coşku yaşadılar.
Gün boyu Lefkoşa sokaklarında büyük coşku yaşayan binlerce Omonoia taraftarı ise pandemi yasaklarını hiçe sayarak, coşku içerisinde 21 yıl sonra gelen şampiyonluğu, havai fişekler eşliğinde kutladı.
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