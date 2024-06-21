İskele’de pazar günü triatlon yarışı gerçekleştiriliyor

23 Haziran 2024 Pazar günü, 07:00-12:00 saatleri arasında İskele’de, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı gerçekleştirilecek.
Belirtilen tarih ve saatler arasında düzenlenecek triatlonun bisiklet yarışı bölümü, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan yol güzergahında yapılacak.
Bisiklet yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.
Polisten yapılan açıklamada Triatlon Yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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