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Cahitoğlu, Buse Savaşkan’ı kutladı

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Cahitoğlu, Buse Savaşkan’ı kutladı
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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota alan Milli atlet Buse Savaşkan için kutlama mesajı yayınladı.  
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Ülke olarak en büyük gurur günlerimizden birini yaşıyoruz. Sporcumuz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama branşında 32 kişilik Olimpiyat listesinde 28'nci sıradan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanarak ülkemizi sevince boğmuştur.
Ülkemize bu sevinci ve gururu yaşattığı için sporcumuz Buse Savaşkan'a, ailesine, antrenörlerine, KKTC Atletizm Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu’na, teşekkür ederim. Sporcumuzun yolu açık, şansı bol olsun!...”
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