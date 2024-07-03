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Elektrik aksamlarındaki kısa devre aracı kül ediyordu

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Elektrik aksamlarındaki kısa devre aracı kül ediyordu
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Girne - Lefkoşa Anayolu Boğazköy Kavşağı yakınlarında Sayım Altan yönetimindeki PZ 034 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile ön kaputu yanarak zarar gördü.
Ayrıca oluşan ısıdan dolayı aracın ön camının çatladığı ve ön göğüs kısmının da kısmen zarar gördüğü açıklandı.


 
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