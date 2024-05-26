Okullarımız, Türkiye Cimnastik Müsabakalarına damga vurdular

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen KKTCOkullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Artistik CimnastikMüsabakalarına katıldılar.
CimnastikçilerimizeCimnastik Federasyonu as başkanı Basri Aydoğan eşlik ederken, antrenör ve sporcuların yer aldığı 42 kişilik cimnastikkafilemize ek olarak bazı öğrenci velileri de kafilede yer aldılar.
Dikmen İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Levent Koleji, Namık Kemal Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Polatpaşa Lisesi takım olarak Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında mücadele ettiler. Ayrıca 5 sporcumuz da bireysel olarak Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında yarıştı.
Cumartesi günü gün boyu devam eden Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında 4 okulumuz ilk 3 içerisine girerek büyük başarıya imza attılar.
Dikmen İlkokulu, Türkiye İlkokullar arası Erkekler Artistik Cimnastik Müsabakalarında 3.,Namık Kemal Lisesi, Türkiye Liseler arası Erkekler Artistik Cimnastik Müsabakalarında 3., 20 Temmuz Fen Lisesi,Türkiye Liseler arası Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında3. olurken, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu,Türkiye Liseler arası Kızlar Artistik Cimnastik Müsabakalarında 2. oldu.
SAPSIZOĞLU, TÜM OKULLARIMIZI VE SPORCULARIMIZI TEBRİK ETTİ
KKTCCimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklama ile Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katılan tüm okullarımızı ve sporcularımızı tebrik ederken, elde edilen başarıların cimnastik ailesine büyük gurur yaşattığına dikkat çekti.
Hasan Sapsızoğlu açıklamasında elde edilen başarılarda emeği geçen sporcu, antrenör, öğretmen ve okul idarecileri ile öğrenci velilerine teşekkürlerini iletti.
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