Atletizmde U16-U18 kafilesi İzmir’de

1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye U16-U18 Şampiyonası’nda yarışacak KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi İzmir’e gitti. Kafilede 5 antrenör, 10 atlet bulunuyor. İki gün boyunca birçok branşta başarı hedefleyen kafilede şu isimler bulunuyor:

Ersin Doğaç, Hüseyin Eğitmen, Hasan Maydon, Tuncay İbrahimzade, Suzan İçen (Antrenör), Ada Kafa, Laren Şeren, Turgut Çelikoğlu, Mert Tut, Aslıhan Kandil, Kazım Rüstem Gül, Bartu Güzen, Tuğra Onurkan, Yılgar Yarış Doğaç, Ecem Nehir Çelik (Sporcu)

